کورد تێچوویەکی قورسی داوە بەڵام دەستکەوتێکی سیاسی ئەوتۆی بەدەست نەهێناوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، «پۆڵاد جان» سیاسەتمەداری کوردی سووریا و لە فەرماندەکانی YPG، تویتێکی لە ئەکاونتی فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی X بڵاو کردەوە و دیدگاکانی خۆی دەربارەی ڕۆڵی مێژوویی کورد لە گۆڕانکارییە ناوچەییەکان و هاوکاری لەگەڵ هێزە نێودەوڵەتییەکاندا خستە ڕوو.

ناوبراو لە شیکردنەوەی خۆیدا ئاماژەی دا بە تێچووە مرۆییە قورسەکانی کورد لە سەدەی ڕابردوودا و وتی کە کوردەکان لە جەنگە جیاوازەکاندا دژی تێرۆریزم و ململانێ ناوچەییەکان، دەیان هەزار شەهید و سەدان هەزار ئاوارە، زیندانی و برینداریان هەبووە. سەرەڕای ئەم فیداکارییانە، دەستکەوتێکی سیاسی دیاریکراو وەک سەربەخۆیی یان گەرەنتییەکی پایدار بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووس بە کورد نەدراوە.

ئەم سیاسەتمەدارە کوردەی سووریا هەروەها بە ئاماژەدان بە جۆری پشتگیری هێزە نێودەوڵەتییەکان لە هێزە کوردییەکان جەختی کردەوە کە ئەم پشتگیرییانە بە شێوەیەکی سەرەکی بۆ چەکە سووکەکان، تەقەمەنی، هاوکارییە سەربازییە سنووردارەکان و یارمەتییە داراییەکان سنووردار بووە و لە گەرەنتییە درێژخایەنە سیاسی و سەربازییەکان هەواڵێک نەبووە.

پۆڵاد جان لە بەردەوامیدا ئاماژەی بە گۆڕانکارییە گرنگە ناوچەییەکان کرد؛ لەوانە ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستانی عێراق لە ساڵی ۲۰۱۷ کە بە دەنگی زیاتر لە ۹۰ لەسەدی خەڵک بەڕێوەچوو، بەڵام دوای ئەوە لەگەڵ کاردانەوەی سەربازیی بەغدا ڕووبەڕوو بووەوە و پشتگیرییەکی کاریگەر لە لایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە نەبینرا.

ئەو هەروەها ئاماژەی بە ئۆپەراسیۆنی سەربازیی تورکیا لە عەفرین لە ساڵی ۲۰۱۸ و ئۆپەراسیۆنی ساڵی ۲۰۱۹ لە ناوچەکانی سەرێکانی و گرێ سپی لە باکووری سووریا کرد و گوتی ئەم گۆڕانکارییانە دوای گۆڕینی ڕوانگەی ئەمریکا و کەمکردنەوەی ئامادەیی سەربازیی ئەم وڵاتە لە هەندێک ناوچەدا ڕوویدا.

بە گوتەی ناوبراو، هێزە کوردییەکان لە کوردستانی سووریا ڕۆڵی سەرەکییان لە تێکشکاندنی داعشدا گێڕا و هەزاران هێزیان لەو جەنگەدا لەدەستدا، بەڵام دوای کۆتایی هاتنی قۆناغی خاکی داعش، ئەولەویەتە سیاسییەکانی هێزە ڕۆژئاواییەکان گۆڕا.

ئەم نووسەر و سیاسەتمەدارە کوردەی سووریا هەروەها گوتی کە کوردەکان لە پاڵ هاوکاری لەگەڵ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ڕۆڵێکی گرنگیان لە بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریزمدا هەبووە، بەڵام چاوەڕوان دەکەن ئەم هاوکارییانە لەسەر بنەمای ڕێزی دوولایەنە و لەگەڵ گەرەنتییە سیاسییە درێژخایەنەکاندا بێت.

لە کۆتاییدا، پۆڵاد جان بە ئاماژەدان بە ئەزموونەکانی عێراق و سووریا جەختی کردەوە کە کوردەکان لە مامەڵەکردن لەگەڵ هێزە جیهانییەکاندا بە وریاییەکی زیاترەوە کار دەکەن و هەر جۆرە هاوکارییەکی داهاتوو مەرجدار دەکەن بە بوونی گەرەنتییە ڕوونەکان بۆ پاشەڕۆژی سیاسی و ئەمنیی خۆیان.

شایانی باسە ترەمپ لە ماوەی هەفتەکانی ڕابردوودا چەندین جار ئیدیعای کردبوو کە ئەمریکا لە ڕێگەی واسیتەی کوردییەوە، چەک و تەقەمەنی ناردووە، بەڵام «کوردەکان» ئەم بارانەیان بۆ خۆیان هێشتووەتەوە. ئەو تەنانەت لە نوێترین لێدوانەکانیدا گوتی: "کوردەکان تەنیا دەگرن، دەگرن، دەگرن... من بەڕاستی لە کوردەکان بێ ئومێد بووم".