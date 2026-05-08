عەلی زەیدی کارنامەی حکوومەتی ڕادەستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێنج شەممە، ٧ ئایار ٢٠٢٦، ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق راگەیاندراوێکی لەو بارەیەوە بڵاوکردوەتەوە و دەڵێت "کارنامەی نوێی حکوومەتی عێراق دابەشدەکرێت بەسەر ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ خوێندنەوە و سەیرکردنی ناوەڕۆکەکەی".
لە ئێستادا چاوەڕوان دەکرێت کە پەرلەمانی عێراق لە ماوەیەکی نزیکدا کاتی کۆبوونەوە دیاری بکات بۆ دەنگدان بە کابینەکەی عەلی زەیدی.
٢٧ نیسان ٢٠٢٦، عەلی فالح زەیدی ڕاسپێردرا بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق و پێویستە لە ماوەی ٣٠ رۆژدا حکوومەت پێکبهێنێت.
