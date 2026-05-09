٩ ئایار ٢٠٢٦ - ١٣:٤٤

زمانی کوردی دەگەڕێتەوە بۆ تابلۆ فەرمییەکانی حەسەکە

دوای ئەو ئاڵۆزییانەی بەهۆی لابردنی زمانی کوردی لە تابلۆی "کۆشکی داد" دروست بوو، پارێزگاری حەسەکە گەڕانەوەی زمانەکە بۆ سەر تابلۆکان ڕادەگەیەنێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نوورەدین ئەحمەد، پارێزگاری حەسەکە، ئاشکرای کرد کە کێشەکانی ناو باڵەخانەی دادوەری (کۆشکی داد) کۆنتڕۆڵ کراون و ئەو قۆناغە تێپەڕێنراوە. بڕیاریشە لە ماوەیەکی نزیکدا باڵەخانەکە بە فەرمی دەرگاکانی بە ڕووی هاووڵاتییاندا بکاتەوە.

پارێزگار جەختی لەوە کردەوە کە لە تەواوی ئەو ناوچانەی زۆرینەی دانیشتووانەکەی کوردن، زمانی کوردی بۆ سەر تابلۆی فەرمانگە و شوێنە گشتییەکان زیاد دەکرێت. بەمەش ناوی دامەزراوەکان هاوشانی زمانەکانی دیکە، بە کوردیش دەنووسرێن.

ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە ڕۆژی پێنجشەممە، بەهۆی لابردنی تابلۆی پێشووی کۆشکی داد کە زمانی کوردی لەسەر بوو و گۆڕینی بۆ تابلۆیەکی تەنها "عەرەبی و ئینگلیزی"، ناڕەزایەتییەکی توند دروست بوو. بەشێک لە هاووڵاتییان وەک ناڕەزایەتییەک هەڵیانکوتایە سەر فەرمانگەکە و تابلۆ نوێیەکەیان هێنایە خوارەوە.

