بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوای ئەوەی دۆناڵد تره‌مپ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە ڕۆژی (١١ی ٥ی ٢٠٢٦) ڕەخنەی توندی لە کورد گرت و تۆمەتباری کردن بەوەی ئەو چەکانەیان بۆ خۆیان بردووە کە بۆ ئێران نێردرابوون، ئەدهەم بارزانی لە نامەیەکدا وەڵامی دایەوە و ڕایگەیاند: "ئەگەر ڕاست بێت و ئەو چەکانە نێردرابن، بەڕێزتان باشتر لە هەر کەسێک دەزانن دراوە دەستی کێ و پسوڵەی وەرگرتنیشی بە واژۆی کێیە".

بارزانی ئاماژە بەوە دەکات کە هێزەکانی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان ئامادەییان هەیە و دەزانن کێ چەکی وەرگرتووە، بۆیە نابێت هەڵەی کەسێک یان لایەنێک بخرێتە ئەستۆی هەموو گەلی کورد.

لە نامەکەدا هاتووە کە وەسفکردنی کورد وەک "خەڵکێک کە تەنها لەپێناو پارەدا شەڕ دەکەن" بریندارکردنی هەستی نەتەوەیەکە کە تەنها لە باشووردا ٢٥٠ هەزار شەهیدی لەپێناو ئازادی داوە.

ئەدهەم بارزانی داوا لە سەرۆکی ئەمریکا دەکات کە ئەم تێڕوانینە هەڵەیەی بەرامبەر بە کورد ڕاست بکاتەوە و چیتر بە گشتاندن سوکایەتی بە مێژووی کورد نەکرێت.

ئەم ئاڵۆزییە دوای ئەوە هات کە دۆناڵد تره‌مپ ڕایگەیاندبوو: "من زۆر لە کورد بێهیوام، چوونکە چەکمان بۆ ناردن تا بیگەیەننە دەستی خۆپیشاندەرانی ئێران، بەڵام لای خۆیان هێشتیانەوە و نەیانگەیاند." تره‌مپ هەروەها وتبووی کە کورد تەنها کاتێک پارەی بدرێتێ بە باشی شەڕ دەکات.