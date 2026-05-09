کارنامەی عەلی زەیدی تەمومژاوییە و باسی هەرێمی کوردستانیشی پەراوێز خستووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، موسەننا ئەمین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی بۆ تۆڕی میدیایی ڕووداو ئاماژەی بەوە کرد کە: کارنامەکەی عەلی زەیدی تەنیا هێڵێکی گشتییە و نەبووەتە بەرنامەیەکی ڕوونی حکوومەت. ناوبراو وتیشی: "باسی هەرێمی کوردستان لە کارنامەکەدا پەراوێزخراوە و تەمومژاوییە." هەروەها ئاماژەی بە بوونی خاڵی دژبەیەک کرد، بەتایبەت لە دۆسیەی چەکدا؛ کە لە لایەک باس لە کۆکردنەوەی چەک دەکرێت و لە لایەکی دیکە باس لە بەهێزکردنی حەشدی شەعبی دەکرێت، کە بە وتەی ئەو "گرووپە چەکدارەکان لە پەراوێزی حەشددا پاڵپشتی دەکرێن".

سەبارەت بەو سەردانە هاوبەشەی کە لەگەڵ یەکێتی و نەوەی نوێ بۆ لای لایەنە شیعەکان ئەنجامیان دا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو بە کارێکی "هەڵە" وەسفی کرد و ڕایگەیاند: "ئێمە یەکێتی بە نوێنەری خۆمان نازانین، ئەوەی ڕوویدا هەڵەیەک بوو کە بە سەرماندا تێپەڕی و داوای لێبووردنی لەسەر دەکەین".

ناوبراو ئەوەشی خستە ڕوو کە ناڕەزایەتییان دەربڕیوە بەرامبەر هەوڵەکانی یەکێتی بۆ پێدانی وەزارەت بە نەوەی نوێ، چونکە بە وتەی ئەو: "هاوپەیمانیی (یەکگرتوو، کۆمەڵ و هەڵوێست) ١٠ کورسییان هەیە و وەرگرتنی وەزارەت شایستەی ئەوانە نەک نەوەی نوێ کە تەنیا ٣ کورسی هەیە".

لەکۆتاییدا، موسەننا باسی لە پێکهێنانی لیژنەیەکی ١٤ کەسی کرد (کە خۆی و شاخەوان عەبدوڵا و هەرێم کەمال ئاغا تێیدا ئەندامن) بۆ هەڵسەنگاندنی کارنامەی حکومەت. جەختیشی کردەوە کە دەبێت پرسی مووچە و بەرژەوەندییەکانی هەرێم لە بەغدا لە چوارچێوەی حیزبی بێنە دەرێ و بە جیدی چارەسەر بکرێن.