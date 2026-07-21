ئایا هەرێمی کوردستان پێویستی بە گرێبەستێکی نوێی کۆمەڵایەتییە؟

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، زیاتر لە سێ دەیە بەسەر یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانیی هەرێمی کوردستانی عێراق لە ساڵی ۱۹۹۲دا تێپەڕ دەبێت، بەڵام بە بڕوای گۆران ئازاد، گرنگترین ئاستەنگەکانی دیموکراسی لەم ناوچەیەدا هێشتا بێ وەڵام ماونەتەوە. ئەو پێیوایە کێشەی سەرەکی تەنها ناکۆکیی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان نییە، بەڵکوو ئەم ڕاستییەیە کە بابەتە سیاسییەکان هەمیشە لە ڕوانگەی بەرژەوەندییەکانی ئەم دوو حیزبە پێناسە کراون؛ بە شێوەیەک کاتێک ڕێک بکەون، تەنانەت ناکۆکییە گەورەکانیش کەمڕەنگ دەبنەوە و کاتێک پەیوەندییەکانیان ئاڵۆز ببێت، بچووکترین ناکۆکی دەبێتە قەیرانێکی سیاسی.

بەڕای ئەم شرۆڤەکارە، دوای یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمان لە ساڵی ۱۹۹۲، ناکۆکی لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بە ڕێککەوتنێک بۆ دابەشکردنی یەکسانی دەسەڵات کۆتایی هات. هاوکێشەی «٥۰-٥۰» بە ئامانجی ڕێگریکردن لە شەڕ و پێکدادان داڕێژرا، بەڵام نەیتوانی بەرگری لە شەڕی ناوخۆیی خوێناوی نێوان دوو حیزب لە نێوان ساڵانی ۱۹۹٤ تا ۱۹۹۸ بکات.

دوای ڕێککەوتنی واشنتۆن لە ساڵی ۱۹۹۸ و بەتایبەت دوای ڕووخانی حکومەتی سەددام حوسێن لە ساڵی ۲۰۰۳، چاوەڕوان دەکرا پێکهاتەی سیاسیی هەرێم لەسەر بنەمای دامەزراوە دیموکراتییەکان و سەروەریی یاسا بونیاد بنرێتەوە، بەڵام لە کردووەدا هەمان مەنتیقی دابەشکردنی دەسەڵات لە ڕێگەی «ڕێککەوتنی ستراتیژی»ی نێوان دوو حیزب بەردەوام بوو. بە بڕوای نووسەر، لەم ساڵانەدا هیچ کام لە دوو حیزبەکە لە مەنتیقی «سەپاندنی هەژموون یان یەکسانیی تەواو» دوور نەکەوتنەوە؛ بەو مانایەی یان خوازیاری باڵادەستیی سیاسی بوون یان جەختیان دەکردەوە کە وەک هاوبەشێکی تەواو یەکسان بناسرێن.

ئەم ڕوانگەیە ئێستاش لە چوارچێوەی باسبوونی هاوکێشەی «۳۹-۳۹» و هاوپەیمانیی نوێی نێوان یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و جووڵانەوەی نەوەی نوێ خۆی نیشان دەدات. هەندێک کەس ئەم هاوپەیمانییە بە خاڵی وەرچەرخان لە سیاست هەرێمدا دەزانن، بەڵام گۆران ئازاد پێیوایە بابەتی سەرەکی ژمارەی کورسییەکان یان پشکی هەر حیزبێک نیست، بەڵکو خودی سیستەمی دابەشکردنی دەسەڵاتە؛ پێکهاتەیەک کە بۆ بەڕێوەبردنی کێبڕکێی نێوان حیزبەکان لەسەر دەسەڵات و سەرچاوەکان دروست بووە، نەک بۆ دابینکردنی بەرژەوەندییە گشتییەکان و بەهێزکردنی دامەزراوە دیموکراتییەکان.

ئەو بیر دەهێنێتەوە کە لە هەڵبژاردنی ساڵی ۱۹۹۲دا، پارتی دیموکرات ٥۱ کورسی و لیستی یەکێتیی نیشتمانی ٤۹ کورسییان بەدەستهێنا. لە ڕوانگەی بنەما دیموکراتییەکانەوە، حیزبی سەرکەوتوو دەیوتوانی حکومەت پێکبهێنێت و حیزبەکەی تر ببوایە بە ئۆپۆزسیۆن، بەڵام کەشوهەوای بێمتمانەیی، بوونی هێزە چەکدارەکانی سەر بە حیزبەکان و مێژووی پێکدادانە خوێناوییەکانی دەیەکانی ڕابردوو ڕێگر بوو لە شێوەگرتنی مۆدێلێکی لەو شێوەیە. لە ئەنجامدا، دابەشکردنی یەکسانی دەسەڵات بوو بە ڕێگەچارەیەکی کاتی بۆ ڕێگریکردن لە قەیران، بەڵام لە مەودای درێژخایەندا ڕەوتی دیموکراتی وەستاند.

نووسەر جەخت دەکاتەوە کە بنەمای بەشداری لە دەسەڵاتدا لە زۆربەی سیستەمە دیموکراتییەکانیشدا بوونی هەیە، بەڵام جیاوازیی بنەڕەتی لەوەدایە کە لە هەرێمی کوردستان، دوو حیزبە سەرەکییەکە هەرگیز ڕێساکانی کێبڕکێی دیموکراتییان بە تەواوی قبووڵ نەکرد. ئەوان بەردەوام پشتیان بە هێزە چەکدارەکان، ناوچەکانی هەژموون، تۆڕە سیاسی و ئابوورییەکان و پێکهاتە حیزبییەکان دەبەست و ڕێگەیان نەدا پەرلەمان، هەڵبژاردن و دامەزراوە ڕەسمییەکان ببنە مەرجەعی سەرەکیی بڕیاردان.

بە بڕوای ئەو، شەڕی ناوخۆیی دەیەی ۱۹۹۰ نیشانی دا کە تەنانەت دوای ڕێککەوتنی سەرەتاییش هیچ کام لە دوو حیزبەکە ئامادە نەبوون شکست لە هەڵبژاردندا قبووڵ بکه ن یان ڕۆڵی ئۆپۆزسیۆن بگێڕن. بڕیار بوو لە ماوەی سێ مانگدا هەڵبژاردن دووبارە بێتەوە، بەڵام لە بڕی ئامادەکاری بۆ کێبڕکێی دووبارە، دوو لایەنەکە خۆیان بۆ شەڕ ئامادە کرد و ئەنجامەکەشی دابەشکردنی تووندوتیژانەی دەسەڵات و جوگرافیای هەرێم بوو.

گۆران ئازاد لە درێژەدا ئاماژە بە ڕۆڵی حیزبە ئۆپۆزسیۆنەکان دەکات و دەنووسێت جووڵانەوەی گۆڕان و دواتریش جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە وەڵامی هەر ئەم پێکهاتەی دەسەڵاتەدا شێوەیان گرت. بەم حاڵەشەوە، ئەمڕۆ هەندێک لەم ڕەوتانەش بەدوای وەشانی نوێی هەمان مۆدێلی دابەشکردنی دەسەڵاتدا دەگەڕێن. بەوتەی ئەو، ئەگەرچی ڕێژەی دابەشکردنی دەسەڵات لە «٥۰-٥۰»وە بۆ «۳۹-۳۹» گۆڕاوە، بەڵام مەنتیقی زاڵ بەسەریدا هیچ جیاوازییەکی نەکردووە.

ئەو بێگومان جەخت دەکاتەوە کە پێکهێنانی هاوپەیمانییە سیاسییەکان لە سیستەمە پەرلەمانییەکاندا بابەتێکی ئاسایی و ڕەوایە. هەروەک چۆن یەکێتیی نیشتمانی و نەوەی نوێ مافی خۆیانە هاوپەیمانی لەگەڵ یەکتردا بکەن، پارتی دیموکراتیش دەتوانێت لەگەڵ حیزبە بچووکترەکان و نوێنەرانی کەمینەکاندا هاوکاری بکات. بەم حاڵەشەوە، کێشەکە لەوەدایە کە ئەم هاوپەیمانییانە لە هەرێمدا بە شێوەیەکی سەرەکی بۆ بەهێزکردنی پێگەی یەکێک لە دوو بەرە سەرەکییەکە و پاراستنی هاوسەنگیی دەسەڵات لە نێوانیاندا شێوە دەگرن، نەک بۆ چاکسازی لە سیستەمی حکومڕانی یان خزمەتکردن بە بەرژەوەندییە گشتییەکان.

لە ڕوانگەی نووسەرەوە، حیزبە بچووکەکانیش لە بەردەوامیی ئەم دۆخەدا بێبەش نەبوون لە هەڵە. لە یەکەم هەڵبژاردندا، زۆربەیان بە هۆی بەربەستی حەوت لەسەدییەوە لە چوونەناوەوە بۆ پەرلەمان بێبەش بوون. لە ساڵی ۲۰۰٥یشدا ژمارەیەک لەوان لە لیستی هاوبەشی پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانیدا دانران. تەنها لە ساڵی ۲۰۰۹وە بوو کە بەشێک لە ئۆپۆزسیۆن توانینیان تا ڕادەیەک سەربەخۆ لە دوو حیزبە سەرەکییەکە چالاکی بکەن، بەڵام دوو حیزبە دەسەڵاتدارەکە بە بەشداریکردنی حیزبە بچووکەکان، وێنەیەکیان لە حکومەتێکی گشتگیر نیشان دەدا، لە کاتێکدا پێکهاتەی ڕاستەقینەی دەسەڵات هیچ گۆڕانکارییەکی بەسەردا نەدەهات.

بە بڕوای گۆران ئازاد، ئەگەر ئامانجی هاوپەیمانیی ئێستای یەکێتیی نیشتمانی و نەوەی نوێ تەنها ناچارکردنی پارتی دیموکرات بێت بۆ قبووڵکردنی یەکێتیی نیشتمانی وەک هاوبەشێکی یەکسان، ئەم هاوپەیمانییەش لە هەمان چوارچێوەی نەریتییدا دەمێنێتەوە. لە لایەکی ترەوە، ئەگەر پارتی دیموکراتیش بە پشتبەستن بە هەژموونی سیاسی و تۆڕەکانی پاڵپشتیی خۆی هاوپەیمانیی ڕکابەر پێکبهێنێت، هەمان مۆدێل دووبارە دەکاتەوە کە ڕەخنەی لێ دەگرێت.

ئەم شرۆڤەکارە ڕێگەی دەربازبوون لە چەقبەستوویی لە چاکسازیی ڕێساکانی یاریی سیاسییدا دەبینێتەوە. بە بڕوای ئەو، دەبێت یەکێک لە دوو حیزبە سەرەکییەکە ئامادەیی ڕادەستکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن و قبووڵکردنی ڕۆڵی ئۆپۆزسیۆنێکی ڕاستەقینەی هەبێت؛ بێگومان بەو مەجەرجەی ئۆپۆزسیۆن بە مانای سڕینەوەی تەواو لە پێکهاتەی سیاسی نەیێت.

ئەو هەروەها جەخت لەسەر پێویستیی بەنیشتمانیکردنی سەرچاوە سروشتییەکان، ئابووری و دامەزراوە ئەمنییەکان لەوانە هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس دەکاتەوە تا ئەم بەشانه لە کۆنترۆڵی حیزبەکان دەربچن و ببنە دامەزراوەی نیشتمانی. لە نظر ئەوەوە، بوونی ئۆپۆزسیۆنێکی بەهێز بە بەرنامەیەکی ڕوون بۆ لێپرسینەوە، خزمەتگوزارییە گشتییەکان و چاکسازیی دامەزراوەیی، بە هەمان ئاستی پێکهێنانی حکومەت گرنگیی هەیە.

لە کۆتاییدا، نووسەر ئەنجام دەگرێت کە هەرێمی کوردستان بۆ تێپەڕاندنی قەیرانە ی خۆی پێویستی بە «پەیماننامەیەکی کۆمەڵایەتی»ی نوێ هەیە؛ پەیماننامەیەک کە لەسەر بڕوا بە ڕێساکانی دیموکراتی بونیاد بنرێت، نەک لەسەر ڕێککەوتنی کاتیی نێوان بژاردە سیاسییەکان. بە بڕوای ئەو، تا ئەو کاتەی چەک، ناوچەکانی هەژموون، هێزە ئەمنییەکان و سەرچاوە ئابوورییەکان لە بەردەستی حیزبەکاندا بێنەوه و پەرلەمان و دامەزراوە یاساییەکان ڕۆڵی بڕیاردەر نەبینن، هر هەڵبژاردنێک تەنها دەبێتە دووبارەبوونەوەی هەمان بازاڕگەرمییە سیاسییەکانی نێوان پارتی دیموکرات و یەکێتیی نیشتمانی. لە دۆخێکی وەهادا، هاوکێشەکانی «٥۰-٥۰» یان «۳۹-۳۹» ڕەنگە بتوێن لە ڕوودانی قەیرانی بەپەلە ڕێگری بکەن، بەڵام توانا نین هەرێمی کوردستان بکەنە سیستەمێکی سیاسیی دیموکراتی و سەقامگیر.