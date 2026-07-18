هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان پەرەسەندنێکی مەترسیدار و پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی عێراقە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هەردوو سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دوو ڕاگەیەندراوی جیادا، بە توندی سەرکۆنەی هێرشە درۆنییەکان بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان دەکەن و بە هەڕەشەیەکی جدی بۆ سەر سەقامگیریی ناوچەکە و سەروەریی عێراقیان لەقەڵەمدا.

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، هێرشە بێ پاساوەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان شەرمەزار دەکەین و بەردەوامیی ئەم هێرشانە، سەقامگیریی تەواوی ناوچەکە تێک دەدات.

دەشڵێت، داوا دەکەین، کۆتایی بەم هێرشانە بهێنرێت و داوا لە حکوومەتی عێراقی فیدراڵ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییش دەکەین سنوورێک بۆ ئەم پێشێلکارییانە دابنێن.

لەلایەکی دیکەوە سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، بە توندی سەرکۆنەی هێرشه‌کانی سەر هه‌رێمى کوردستان کرد و لە ڕاگەیەندراوێکدا باسی لەوەکرد، به‌ئامانجگرتنى هه‌رێمى کوردستان و دەستپێکردنەوەی توندوتیژی، پەرەسەندنێکی مەترسیدار و پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی عێراقە.

سەرۆکایەتیی هەرێم دەشڵێت، "ئەم هێرشانە هەڕەشە لە سەقامگیریی وڵات دەکەن و کۆسپ دەخەنە بەردەم هەوڵه‌کانى ئاشتی لە ناوچەکەدا".