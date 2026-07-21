بۆچی لووتکەی بەڕێوەبەریی شار ڕووبەڕووی بەرپرسیارێتی خۆی نابێتەوە؟

دوو بەڕێوەبەری شارەوانی دەستبەسەر کراون؛ واتە دەزگای دادوەری گەیشتووەتە ئەو دەرئەنجامە سەرەتاییەی کە ئەگەری کەمتەرخەمی یان ئەنجامندانی ئەرک لە جەستەی بەڕێوەبردنی شاردا بوونی هەبووە. بەڵام مەگەر ئەم بەڕێوەبەرانە لە بۆشاییدا بڕیاریان دەدا؟ مەگەر پێكهاتەی شارەوانی بێ سەری بەڕێوەبردن واتای هەیە؟

ئەگەر جێگرەکان و بەڕێوەبەری ڕێکخراوەکان بەهۆی ئەرکەکانیانەوە دەبێت وەڵامدەربن، ئایا سەرۆکی شارەوانی وەک بەرزترین دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە شارەوانیدا، لە بەرپرسیارێتیی بەڕێوەبردن بەخشراوە، یان تەنیا لە کاتی کردنەوەی پڕۆژەکان، بڕینی قۆناغەکان و بڵاوکردنەوەی ڕاپۆرتی کارەکاندا بە کەسی یەکەمی بەڕێوەبردنی شار ئەژمار دەکرێت؟

ئەمە هەمان ئەو دژبەیەکییەیە کە دەتوانێت بڕوای گشتی داڕمێنێت؛ سەرکەوتنەکان هەمیشە بە ناوی بەڕێوەبەری پلەباڵاوە تۆمار دەکرێن، بەڵام شکستەکان بەسەر بەڕێوەبەرە ئاست‌ناوەندەکاندا دابەش دەکرێن. ئێستا پرسیارە سەرەکییەکە ئەوە نییە کێ دەستبەسەر کراوە؛ پرسیارەکە ئەوەیە لە سیستمی بەڕێوەبردنی شاردا، سنووری بەرپرسیارێتیی سەرۆکی شارەوانی ڕێک لە کوێدایە؟

ئەگەر سەرۆکی شارەوانی بەرپرسە لە جێبەجێکردنی سیاسەتەکانی شار، ئاڕاستەکردنی کۆمەڵەی شارەوانی، چاودێریکردنی ئەرکی جێگرەکان، تەرخانکردنی سەرچاوەکان و بەدواداچوون بۆ داواکارییە گشتییەکان، چۆن دەکرێت لە قەیرانێکدا بەم قەبارەیە، هیچ پرسیارێک ئاڕاستەی بەرزترین دەسەڵاتی جێبەجێکردنی بەڕێوەبردنی شار نەکرێت؟ ئەگەر بەڕاستی سەرۆکی شارەوانی هیچ ڕۆڵێکی لە بابەتگەلێکی وەهادا نییە، کەوایە بنەمای پێگەی بەڕێوەبردنی شار چ واتایەکی هەیە؟

ڕای گشتی لە دەزگای دادوەری چاوەڕوان دەرکات سزای بێ بەڵگە دژی هیچ کەسێک ناکات بەبێ تێپەڕاندنی قۆناغە یاساییەکان، بەڵام چاوەڕوان دەکات هیچ بەرپرسێک لە پەناگەی ئارامی پرسیارنەکردندا نەمێنێتەوە. دادپەروەری، ئەو کاتە بۆ خەڵک بڕواپێکراوە کە زنجیرەی وەڵامدەریی لە نزمترین فەرمانبەرەوە تا بەرزترین بەڕێوەبەر، وەک یەک بێت؛ نەک هەرچەندە لە لووتکەی هەرەمەکە نزیکتر ببنەوە، بازنەی پرسیارەکان بچووکتر و بێدەنگییەکان گەورەتر ببنەوە.