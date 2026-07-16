سەرۆک وەزیرانی عێراق هەڕەشەی ڕووبەڕووبوونەوە لە ئەنجامدەرانی هێرشەکەی سەر هەولێر دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیامەکەی زەیدیدا هاتووە: "لە سۆنگەی بەرپرسیارێتیی دەستووریمانەوە، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە دەکەین کە لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە ئەنجامدرا و ئاسمانی شاری هەولێری لە هەرێمی کوردستانی عێراق بەزاند. چاوپۆشی لەم هەوڵە تاوانکارییانە ناکەین، کە بە نائومێدییەوە دەیانەوێت زیان بە سەقامگیریی گەلەکەمان و ڕێڕەوە دڵنیاکەی لە بنیاتنانی دەوڵەت و ئاشتیی کۆمەڵایەتیدا بگەیەنن".

عەلی زەیدی ئاماژەی بەوەش کردووە کە دەزگا و پێکهاتە ئەمنییە تایبەتمەندەکانیان ڕاسپاردووە تا هەموو هەوڵێک بدەن، بە هەماهەنگی لەگەڵ هێزە ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان، بۆ گرتنەبەری هەر ڕێوشوێنێکی پێویست بە مەبەستی ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم جۆرە هێرشانە و ڕووبەڕووبوونەوەی هەر کەس و لایەنێک کە هەوڵبدات زیان بە ئاسایشی کۆمەڵگەی عێراق بگەیەنێت لە هەر شوێنێک بێت.

شایانی باسە دوێنێ شەو بە هەشت درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایە سەر شاری هەولێر. لە بەرامبەردا، دژە تیرۆری کوردستان ڕایگەیاند کە سەرجەم درۆنەکان لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانانەوە خراونەتە خوارەوە.