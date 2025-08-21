دژی بەکار هێنانی هێزی چەکدارین بۆ یەکلایی کردنەوەی کێشەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، براکەی لاهوور شێخ جەنگی لە پەیجی خۆی لە فەیسبووک بڵاوی كردووەتەوە: "من هەموو کات دژی گێرەشێوێنی و بەکار هێنانی هێزی چەکدار بووم بۆ یەکلایی کردنەوەی کێشەکان".
ناوبراو دەشڵێت: "بۆیە ئێستاش ئەمشەو کە بیستم یەکێتی نوێ هێزی بڵاو کردۆتەوە لە ناو سلێمانی، ئەم کارە بە کارێکی خراپ ئەزانم وە ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە سلێمانی و دەورو بەری بچێتە دۆخێکی نەخوازراو".
ئاراس شێخ جەنگی ڕاشیگەیاندووە: "بۆیە داوا لە سەرانی یەکێتی نوێ دەکەم کە ئەم هێزانە بگەڕێننەوە شوێنەکانی خۆیان، چوونکە بەرپرسیاریەتی هەر ئەگەرێک ئەکەوێتە ئەستۆی ئەوان".
ئاراس شێخ جەنگی برای لاهوور شێخ جەنگی لەبارەی ئاڵۆزییەکان لە شاری سلێمانی هاتەدەنگ و لە پەیامێکدا دژایەتی خۆی بۆ بەکار هێنانی هێز بۆ چارەسەریی کێشەکان ڕاگەیاند.
