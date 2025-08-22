یەکەم ئامار لە زیانی گیانی و ماددی ئاڵۆزییەکانی سلێمانی بڵاو کرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی خه‌ندان بڵاوی کردەوە: له‌ ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ و پێكدادانه‌كانی به‌ره‌به‌یانی ئه‌مڕۆی نێوان هێزه‌ ئه‌منیه‌كانی شاری سلێمانی و چه‌كدارانی سه‌ر به‌ لاهوور شێخ جه‌نگی، سێ كارمه‌ندی هێزه‌ ئه‌منیه‌كان گیانیان له‌ده‌ست داوه‌ و نزیكه‌ی 10 كه‌سیش بریندار بوون.

ئەوەش هاتووە: زیانێکی زۆر ماددی بەر هۆتێل لالەزار و بیناکانی دەوروبەری کەوتووە و جگە لەوەش زیاتر لە شەش ئۆتۆمبێلی سەربازی هێزەکەی لاهوور شێخ جەنگی سووتاون.

به‌ره‌به‌یانی ئه‌مڕۆ هێزێكی ئه‌منی له‌ سلێمانی له‌ هۆتێل لاله‌زار نزیك بوونه‌وه‌ بۆ جێبه‌جێ كردنی فه‌رمانی ده‌ستگیركردنی كه‌ له‌لایه‌ن دادوه‌ره‌وه‌ ده‌رچووه‌، دوای چوار کاتژمێر لاهوور شێخ جەنگی و دوو برای دەستگیرکران.