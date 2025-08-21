هێزێکی زۆری ئەمنی لە نزیکیی ماڵی لاهوور شێخ جەنگی  جێگیرکراوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەرچاوەیێک لە بەرەی گەل بە وێستگەنیوزی راگەیاندووە: "بڕیاری دەستگیرکردن بۆ لاهوور شێخ جەنگی، سەرۆکی بەرەی گەل دەرچووە، هێزێکی زۆری ئەمنی لەلای لالەزار جێگیرکراوە".

تائێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان هۆکاری دەرکردنی بڕیاری دەستگیرکردنی لاهوور شێخ جەنگی-یان ئاشکرانەکردووە.

هەروەها لە سەرەتادا چەند میدیاکی هەرێمی کوردستان وا بڵاویانکردەوە کە بڵاوە پێکردنی ئەو هێزانە لە پارێزگای سلێمانی بەهۆی ئاڵوگۆڕکردنی پۆستی ئەمنییەوەیە، بەڵام سەرچاوەیەکی ئەمنی سلێمانی دەڵێت: "ئەو هێزەی هەیە هیچ پەیوەندی بەئاڵوگۆڕی پۆستی ئەمنییەوە نییە".