لەنێو بارگرژییەکانی لالەزاردا حکوومەتی هەرێم و دامەزراوەکانی ڕۆڵی تەماشاکەر دەبینن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حزبی شیووعیی کوردستان دەڵێت: ''لە نیوەشەوی ٢١ لەسەر٢٢ی ئابدا، دانیشتوانی شاری سلێمانی ،بە دەنگی تەقەی چەکە جۆراوجۆرەکان بە خەبەر هاتن، بەهۆی پەلاماری هێزە ئەمنییەکانی سلێمانی بۆ سەر لالەزار کە ماڵ و بارەگای سەرەکی بەرەی گەل کە لاهوور شێخ جەنگی سەرۆکایەتی دەکات و بەداخەوە لە نێو ئەم شەڕ و بارگرژیانەدا حکوومەتی هەرێم و دامەزراوەکانی ڕۆڵی تەماشاکەر دەبینن".

ئاماژە بەوەشکراوە کە حزبی شیووعی کوردستان، داوادەكات دەستبەجێ شەڕبوەستێت و ململانێی سیاسی و یاسایی دووربێت لە توندوتیژی و پەنابردنە بەر هێز، ئەم بارودۆخە سەرکۆنە دەکەین و بە پێچەوانەی یاسا کارپێکراوەکانی هەرێم و عێراقی دەزانین و داواکارین بە هەموو شێوەیەک کۆتاییان پێ بهێنرێت.

حزبی شیووعی دەشڵێت: داوا لە هەموو هێزە سیاسیەکان دەکەین کە کاری پێکەوەیی و هەماهەنگی زیاتر بکەن بۆ ڕاگرتنی شەڕو توندوتیژی، چوونکە دەرئەنجامەکان لە بەرژەوەندی گەلەکەمان کۆتایی نایەت و ئەگەری نائارامی زیاتر لێدەکەوێتەوە.