دادگای لێكۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی فەرمانی دەستگیركردنی بۆ لاهوور شێخ جەنگی دەرکردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حاکم سەلاح حەسەن، وتەبێژی دادگای سلێمانی بە ڕووداوی ڕاگەیاند: فەرمانی دەستگیرکردنەکە بۆ لاهوور شێخ جەنگی و چەند کەسێکی دیکەیە و لەلایەن دادگایێکی فەرمییەوە دەرچووە.



حاکم سەلاح دەشڵێت: فەرمانی دەستگیرکردنەکە "هیچ پەیوەندییەکی بە دەستێوەردانی حیزبی و سیاسییەوە نییە".



ناوبراو باس لەوەش دەکات: "فەرمانی دەستگیرکردنەکە ڕۆژی پێنجشەممە دەرچووە."



وتەبێژی دادگای سلێمانی لەبارەی تۆمەتەکەش، دەڵێت: "بە تۆمەتی نانەوەی پشێوی" فەرمانەکە دەرکراوە.