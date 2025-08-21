دادگای لێكۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی فەرمانی دەستگیركردنی بۆ لاهوور شێخ جەنگی دەرکردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حاکم سەلاح حەسەن، وتەبێژی دادگای سلێمانی بە ڕووداوی ڕاگەیاند: فەرمانی دەستگیرکردنەکە بۆ لاهوور شێخ جەنگی و چەند کەسێکی دیکەیە و لەلایەن دادگایێکی فەرمییەوە دەرچووە.
حاکم سەلاح دەشڵێت: فەرمانی دەستگیرکردنەکە "هیچ پەیوەندییەکی بە دەستێوەردانی حیزبی و سیاسییەوە نییە".
ناوبراو باس لەوەش دەکات: "فەرمانی دەستگیرکردنەکە ڕۆژی پێنجشەممە دەرچووە."
وتەبێژی دادگای سلێمانی لەبارەی تۆمەتەکەش، دەڵێت: "بە تۆمەتی نانەوەی پشێوی" فەرمانەکە دەرکراوە.
وتەبێژی دادگای سلێمانی ئاشکرای دەکات لە دادگای لێكۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی فەرمانی دەستگیركردن بۆ لاهوور شێخ جەنگی دەرچووە بە تۆمەتی نانەوەی پشێوی.
