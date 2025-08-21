فەرمانی دەستگیركردن بۆ لاهووری شێخ جەنگی دەرچووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، درەو میدیا لە زاری نزیكەكانی لاهوور شێخ جەنگیەوە بڵاوی کردەوە: "هەرچەندە هیچ ئاگاداركردنەوەیەک بۆ لاهوور شێخ جەنگی نەنێردراوە، بەڵام زانیارییان پێگەیشتووە كە فەرمانی دەستگیركردنیان بۆ دەركردووە بە بیانووی ئەوەی ویستویەتی كوودەتا بكات لەناو یەكێتی".
بەپێی بەدواداچوونەكان بڵاوەپێكردنی ئەو هێزانە لە بازگەكانی سنووری سلێمانی (عەربەت، تاسڵوجە، مێرگەپان..) بۆ ئەو مەبەستەیەو ئەو سەرچاوەیەی نزیک لە لاهوور شێخ جەنگی ئەوەشی وت بۆیە ئەو هێزانە لە بازگەكان جێگیركراون بۆ ئەوەیە كە هیچ كەسێک بۆ پشتیوانی لاهوور شێخ جەنگی لە شارەكانی ترەوە نەیەنە سلێمانی.
