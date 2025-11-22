بڕیاری پەرلەمان بۆ سەردانی ئۆجەلان، گوزارشتە لە ئیرادەی توركیا بۆ ئاشتی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاوسەرۆکانی دەم پارتی لە ڕاگەیەندراوێكدا، پێشوازیان لە بڕیارەكەی لیژنەی هاوپشتی و برایەتی و دیموکراسی نیشتمانی دەكەن لە چون بۆ ئیمرالی و بە گوزارشتێكی واقیعی ناودەبن بۆ پێگەیشتنی دیموکراسی لە تورکیا. هەروەها دەڵێن: "سەردانی داهاتوو بۆ ئیمرالی هەنگاوێکی مێژوییە بۆ کۆتاییهێنان بە ئازاری دەیان ساڵە و گەیشتن بە ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی".
ئاماژەی بەوەشكرد، دانانی بناغەکانی گفتوگۆ و پەرەپێدانی کەناڵەکانی پەیوەندی شەفاف لە ئیمرالی نمایندەی دەرفەتێکی ناوازەیە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد و بەهێزکردنی دیموکراسی لە تورکیا. هەروەها سەردانی لیژنەکە بۆ ئیمرالی مژدەی سەردەمێکی نوێ دەبێت لە تورکیا، کە ترس بۆ هیوا، متمانە بۆ پێکەوەژیان دەگۆڕێت.
هاوسەرۆكانی دەم پارتی دەشڵێن: "سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی سەرجەم لایەنە سیاسییەکان و سەرۆکی پەرلەمان نوعمان کورتوڵموش دەکەین بۆ رۆڵی بونیاتدنەریان لە کارەکانی لیژنەکەدا. هەروەها سوپاسی رەجەب تەیب ئەردۆگان، سەرۆک کۆمار و دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی پارتی بزوتنەوەی ناسیۆنالیستی (مەهەپە) و پارتە هاوپەیمانەكانمان دەکەین".
ئەوە لەكاتێكدایە کۆمیسیۆنی چارەسەری كێشەی كورد لە پەرلەمانی تورکیا، بە زۆرینەی دەنگ بڕیاری دا شاندێکی بنێرێتە دوورگەی ئیمراڵی بۆ گفتۆگۆ لەبارەی هەنگاوەكانی پڕۆسەی ئاشتی لە توركیا.
