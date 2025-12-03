وەزارەتی دەرەوەی تورکیا: ڕاگەیێندارەوەکەی بارەگای بارزانی لەبارەی باخچەلی بێڕێزییە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی توركیا لە ڕاگەیەندراوێكدا دەڵێت: ئەو بەیاننامەیەی لەلایەن نووسینگەی وتەبێژی سەرکردایەتی بارزانیەوە، دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی مەهەپەی كردوەتە ئامانج، هەم لە ناوەڕۆک و هەم لە زمانەکەیدا جێگای قبووڵ نییە.

وەزارەتی دەرەوەی توركیا داوا لەسەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکات، سەبارەت بەم لێدوانە بێڕێزی و ئیستفزازییە، کە تۆمەتی بێ بنەمای تێدایە، ڕوونکردنەوەی بخاتەڕوو و بەپەلە رێوشوێن لەبەرامبەر بەرپرسیارانی بگرێتەبەر.

ئەمە لەكاتێكدایە، پێشتر، بارەگای بارزانی لەڕاگەیەنراوێکدا وتی: " ئێمە وامان دەزانی کە خودا دەوڵەت باخچەلی هیدایەت کردووە و وازی لە ڕەگەزپەرستی و شۆڤینیەت هێناوە، بەڵام دیارە کە هێشتا گورگە بۆرەکەی جارانە ئێستا لە پێستی مەڕدا ".

بارەگای بارزانی باسی لەوەکردوە: "بەداخەوە دەوڵەت باخچەلی لەسەر سەردانەکەی مەسعود بارزانی بۆ جزیرێ و بەشداری لە سیمپۆزیەمی مەلای جزیری دیسان بەپێی عەقڵیەتی شۆڤینی دواوە و لێدوانی داوە کە دوورە لە هەموو عورفێک و خزمەتی هیچ لایەک ناکات".