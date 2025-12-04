ئەمریكا ئیدانەی هێرشەكەی كۆرمۆری كرد و لەگەڵ هەرێمی کوردستانێکی بەهێزە

کوردپرێس: بە گوێرەی بەیاننامەیەكی بارەگای بارزانی مەسعوود بارزانی لەگەڵ مایکل ریگەس جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و شاندێکی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق کۆ بووەوە.

لەدیدارەکەدا جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا خۆشحاڵی خۆی بە سەردانی بۆ هەرێمی کوردستان نیشاندا و پیرۆزبایی سەرکەوتنی پڕۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و سەرکەوتنی پارتی دیموکراتی کوردستانی لە بارزانی کردووەو سوپاسی ڕۆڵ و پێگەی بارزانی کردووە لەپێشخستنی هەرێمی کوردستان و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە.

جێگری وەزیری دەرەوی ئەمریکا باسی لە بەردەوامی و فراوانکردنی پەیوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان کرد لە هەموو بوارەکاندا و کردنەوەی باڵەخانەی گەورەترین کونسوڵخانەی ئەمریکای لە هەولێر بە هەنگاوێکی گرنگ وەسفکرد و رایگەیاند کردنەوەی گەورەترین کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان پەیامێکی ڕوونە کە ئەمریکا لەگەڵ هەرێمی کوردستانێکی بەهێز و سەقامگیر و ئارام و ئاوەداندایە، راشیگەیاند ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بۆ هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گرنگە و ئەمریکاش پشتیوانی لە هەرێمی کوردستان دەکات.

هەر لەو دیدارەدا وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بە توندی ئیدانەی هێرشەکەی سەر کۆرمۆری کرد و داوای کرد کە ئەم کارە تێکدەرانە کۆتایی پێ بهێنرێن.

لای خۆیەوە بارزانی ئەمڕۆی بە ڕۆژێکی مێژوویی وەسف کردووە لە پەیوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و هەرێمی کوردستان بە کردنەوەی گەورەترین کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان و هەولێری پایتەخت، لە بەشێکی تری قسەکانیدا بارزانی باسی لە مێژووی چەوساندنەوەی گەلی کوردستان لەلایەن ڕژێمە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق کرد و ڕایگەیاند ئەو دەرفەتەی کە لە ڕاپەڕین بۆ گەلی کوردستان دروستبوو و ئەو ڕۆڵەی ئەمریکا و ئەنجوومەنی ئاسایش لە دامەزراندنی ناوچەی دژەفڕین بۆ پاراستنی کوردستان هەیانبوو، بوو بەهۆی ئەوەی هەرێمی کوردستان بتوانێت سود لەم دەرفەتە وەربگرێت و پڕۆسەیەکی دیموکراسی بهێنێتە ئاراوە و لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە حکومەت و پەرلەمان و دام و دەزگاکانی هەرێمی کوردستان بنیات بنێت.

سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان باسی لە ڕۆڵی گرنگی ئەمریکا لە شەڕی دژی تیرۆرستانی داعش کرد و باسی لەوەکرد کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەم شەڕەدا شەهید و قوربانییەکی زۆری دا بەڵام ئەگەر پشتیوانیی ئەمریکا نەبا قوربانییەکان زیاتر دەبوون.

ناوبراو ئاماژەی بە ڕۆلی گرنگی ئەمریکا لە ناوچەکەدا و سوپاس و پێزانینی گەلی کوردستانی ئاراستەی ئەمریکا کرد و رایگەیاند گەلی کوردستان گەلێکی بە وەفایە بەرانبەر ئەو پشتیوانی و هاوکاریانەی ئەمریکا بۆی هەبووە و پاڵپشتیی خۆی نیشاندا بۆ بەردەوامی و باشترکردنی پەیوەندی نێوان هەردوولا لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا.