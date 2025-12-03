٣ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٧

باخچەلی هێشتا گورگە بۆرەکەی جارانە ئێستا لە پێستی مەڕدا

بارەگای بارزانی لە وەڵامێکدا بۆ لێدوانەکەی باخچەلی لەسەر سەردانەکەی مەسعوود بارزانی بۆ جزیرێ، دەڵێت باخچەلی هێشتا گورگە بۆرەکەی جارەنە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیێندراوەکەی بارەگای بارزانیدا ئەوەش هاتووە: "بەداخەوە دەوڵەت باخچەلی لەسەر سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ جزیرێ و بەشداری لە سیمپۆزیەمی مەلای جزیری دیسان بەپێی عەقڵیەتی شۆڤینی دواوە و لێدوانی داوە کە دوورە لە هەموو عورفێک و خزمەتی هیچ لایەک ناکات".

دەشڵێت: "قسەکانی باخچەلی لەحاڵیکدایە کە هەموو ئەو وردەکارییە ئەمنی و ئەو ڕێوشوێنەی بۆ سەردانی سەرۆک بارزانی گیرابووەبەر بەپێی تەوافوقێکی پڕۆتۆکۆلی بووە لە نێوان دەزگا پەیوەندیدارەکانی هەرێم و تورکیا. لەگەڵ ئەوەشدا هەمووجار لەکاتی سەردانی بەرپرسە پلە بەرزەکانی تورکیاش بۆ هەرێم یەکە سەربازییە تایبەتەکانی تورکیا لەگەڵیاندا هاتوون و هیچ گرفتێک ڕووینەداوە".

جەختیش دەکاتەوە: "سەردانەکەی سەرۆک بارزانی پشتیوانیی بوو بۆ پڕۆسەی ئاشتی کە باخچەلی ئیدعا دەکات پشتیوانی لێ دەکات. ئێمە وامان دەزانی کە خودا دەوڵەت باخچەلی هیدایەت کردووە و وازی لە ڕەگەزپەرستی و شۆڤینیەت هێناوە، بەڵام دیارە کە هێشتا گورگە بۆرەکەی جارانە ئێستا لە پێستی مەڕدا".

 

