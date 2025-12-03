باخچەلی هەڵسەنگاندنی بۆ پاسەوانانی بارزانی کردووە نەک شەخسی خۆی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عومەر چەلیک، وتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی "خەبەر تورک" دەڵێت: پشتیوانی بارزانی بۆ پرۆسەکەی تورکیا و دامەزراندنی ناوچەیەکی دوور لە تیرۆر زۆر گرنگە، پەیوەندییەکی زۆر باش و دۆستانەی لەگەڵ تورکیادا پاراستووە لە هەموو بابەتەکاندا جگە لە پرسێک کە ریفراندۆم بوو.

وتەبێژی پارتی داد و گەشەپێدان وتیشی: لێدوانی وتەبێژی نووسینگەی بارزانی بێ رێزییە، زاراوەی وەک رەگەزپەرست و فاشیست بەکاردەهێنێت، باخچەلی هەڵسەنگاندنی بۆ پاسەوانانی بارزانی کردووە، هەڵسەنگاندنێکی نەرێنی بۆ بەڕێز بارزانی بە شەخسی نەکردووە.

چەلیک ڕاشیگەیاندووە: هیچ لێدوانێکی نەرێنی لەسەر بارزانی بە شێوەیەکی شەخسی و سەردانەکەی نەداوە، ئەو کەسەی ئەو لێدوانەی داوە، راستەوخۆ سووکایەتی بە باخچەلی کردووە و ئەمەش جێگەی قبووڵکردن نییە و دەبێت راست بکرێتەوە.

ناوبراو وتیشی: ئەو هەموو کۆمەڵگای سیاسیی کۆ کردۆتەوەو کار بۆ ناوچەیەکی دوور لە تیرۆر دەکات و بەکارهێنانی ئەو جۆرە زمانە گەمژەیی و تێنەگەیشتنە، هەرکەس ئەمەی نووسیوە دەبێت راست بکرێتەوە.

وتەبێژی ئاکپارتی دەشڵێت: ئەم زمانە خەریکە زیان بە پرۆسەی دامەزراندنی ناوچەیەکی دوور لە تیرۆر دەگەیەنێت.