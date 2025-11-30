٣٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١١:٤٢

وەزیری دەرەوەی عێراق:

هێرشەکەی سەر کۆرمۆر کارێکی تیرۆریستییە و لەناوخۆدا کراوە

وەزیری دەرەوەی عێراق زانیاریى گرنگ له‌باره‌ى ئه‌و گرووپه‌ى هێرشیكرده‌سه‌ر كۆرمۆر ئاشكراده‌كات‌ و ڕایده‌گه‌یه‌نێت، "ئەو گرووپە چەکی گرنگ ‌و پێشکەوتووی لەبەردەستە و پێویستە حکوومەت ڕێکاریان بەرامبەر بگرێتەبەر".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق، شەوی ڕابردوو لە چاوپێککەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا باسی لەوەکرد: "ڕوونە ئەوەی کراوە هێرشەکەی سەر کۆرمۆر کارێکی تیرۆریستییە و هێرشەکەش لەناوخۆدا کراوە، بۆ زانینی بکەرانیشی دەبێت چاوەڕێی ڕاپۆرتی لێکۆڵینەوە بکەین".

ناوبراو وتیشی: "لە ڕاپۆرتی هێرشەکانی پێشتردا کە ئێستا لای حکوومەتی عێراقە ناوی کەس و لایەنە هێرشکارەکە هەیە، بەڵام بەداخەوە حکوومەت ڕاپۆرتەکەی بڵاونەکردەوە، پێموایە ئەگەر ڕاپۆرتەکە بڵاوبكرایه‌ته‌وه‌ و ڕێکار بگیرایەتەبەر، ئەم هێرشەی دوایی ڕووینەدەدا و دووبارە نەدەبووەوە".

سه‌باره‌ت بەو گرووپەش کە هێرشەکەی ئەمدواییەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆری ئەنجامداوە، وەزیری دەرەوەی عێراق ئەوەیخستەڕوو: "لایەنەکە ناسراوە و ئەو لایەنەی هێرشەکەی ئەنجامداوە گرووپێکە کە چەکی گرنگ ‌و پێشکەوتوی هەیە".

شەوی چوارشەممەی ڕابردوو هێرشکرایەسەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ ‌و لە ئەنجامدا ئاگرێکی گەورە لە کۆگایەکی غاز کەوتەوە، هێرشەکە هەرچەندە زیانی گیانی نەبوو، بەڵام بەهۆیەوە بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێمی کوردستان بەڕێژەی ۸۰% کەمبوەوە.

