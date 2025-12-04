ئەردۆغان: ڕاگەیێندراوی بارەگای بارزانی بێڕێزییە و دەبێت ڕاست بکرێتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، لە کۆبوونەوەی گرووپی پەرلەمانی پارتەكەی ڕەخنەی لەو ڕاگەیەندراوە گرت کە بارەگای بارزانی، سەبارەت بە وتەکانی دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی مەهەپە بڵاوکرایەوە و وتی: "لێرەدا دەمەوێت ئەوە ڕابگەیەنم کە بە هیچ شێوەیەک ئەو لێدوانە بێڕێز و بێسنوورانەی دوێنێ پەسەند ناکەین و بە قبووڵنەکراوی دەزانین کە هاوپەیمانمان دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی مەهەپەی کردبوە ئامانج".
ئەردۆغان ئاماژەی بەوەشدا، هەم عومەر چەلیک، وتەبێژی پارتەکەیان و هەم وەزارەتی دەرەوە بە ئاشکرا ناڕەزایەتی خۆیان لەوبارەیەوە دەربڕیوە و هەنگاوی دیپلۆماسی پێویست نراوە و داوای ڕوونکردنەوە کراوە، هەروەها وتیشی: "پێویستە بە زووترین کات لەم هەڵە گەورەیە پاشگەز ببنەوە و راست بکرێتەوە".
پێشتر وەزارەتی دەرەوەی توركیا، له ڕاگهیهندراوێكدا وهڵامی بهیاننامهكهی وتهبێژی بارهگای بارزانی دایهوه و ڕایگهیاند، "ئەو بەیاننامەیەی لەلایەن نوسینگەی وتەبێژی بارهگای بارزانییەوە، دەوڵەت باخچەلی كردوەتە ئامانج لە ناوەڕۆک و هەم لە زمانەکەیدا جێگای قبوڵكردن نییە".
ئاماژهی بهوهشكردوه، داوا لە سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان كراوه سەبارەت بەو بهیاننامهیه "بێ ڕێزی و ئیستفزازییە"، رونکردنەوە بدات و بەپەلە رێوشوێن بگرێتەبەر.
۲۹ی مانگی ڕابردوو، مهسعوود بارزانی، سهرۆكی پارتی بۆ بهشداریكردن له دوەم رۆژی سیمپۆزیەمی مەلای جزێری گهیشته جزیرێی باکوری کوردستان، دەركەوتنی پاسەوانەكانی بەپرسانی توركیای نیگەران كرد و لەوباریەوە دهوڵهت باخچهلی، سەرۆكی پارتی نەتهوهپەرستی توركیا (مهههپه) وتی، "ئەو سیمپۆزیۆمەی مەسعود بارزانی بەشداری تیادا كرد شەرمەزارییە، سەربازی بیانی ببینین لە نیشتمانەكەمان بە چەكەوە بێن و بچن".
ڕۆژی سێشەممەش بارەگای بارزانی، بە توندی وەڵامی دەوڵەت باخچەلی دایەوە و بە "ڕەگەزپەرستی و شۆڤینیەت" ناوی برد و وتیشی، "وامان دەزانی کە خودا دەوڵەت باخچەلی هیدایەت کردوە و وازی لە ڕەگەزپەرستی و شۆڤینیەت هێناوە، بەڵام دیارە کە هێشتا گورگە بۆرەکەی جارانە ئێستا لە پێستی مەڕدا".
