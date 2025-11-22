ڕەنگە هەڵبژاردنی پێشوەختە لە هەرێم باشترین چارەسەربێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ ڕووداو ڕایگەیاند: دەستپێشخەری هەبوو لە هەڵبژاردن لەگەڵ یەکێتی و تەنانەت لەگەڵ لایەنەکانی دیکەش پێکەوە بەشداری بکەین، بەڵام نەکرا، بەهۆشیەوە کورد لە کەرکووک بەتایبەتی زەرەری کرد.

ناوبراو وتیشی: "لەئەگەری کارانەکردنەوەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان، بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە دەبێ لەڕێگە چارەیەک بگەڕێین، لەهەموو چارەسەرەکان گونجاوتر لەوانەیە هەرڵبژاردنێکی پێشوەختە بێت".

زێباری جەختیش دەکاتەوە، پێکنەهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت ژمارەی پێوانەیی شکاندوە.

هۆشیار زێباری لەبارەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و پێکهێنانی حکومەتی داهاتوی عێراق وتی، بەدەستهێنانی زیاتر لەملیۆنێک دەنگ پێگەی پارتەکەی بۆ دانوستاندنەکان بەهێز کردوە، بەڵام پێکهێنانی کابینەی نوێی عێراق ئاسان نابێت".

ناوبراو دەشڵێت، ئەو ڕۆژە دێت حەق و حسابێک لەگەڵ سودانی بکرێت.