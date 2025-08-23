تاوانباران ڕووداوەکەی لالەزار  ڕووبەڕووی سزای یاسایی دەکرێنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قوباد تاڵەبانی، ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، زۆر دڵگران بووین بە شەهیدبوونی سێ ئەندامی هێزە ئەمنییەکان، شەهیدان (سەرمەند عەلی، دیار سەردار حەکیم و ئاری شێخ سوعاد تاڵەبانی) کە لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکی چەسپاندنی یاسا و پاراستنی ئاسایشدا گیانیان بەخت کرد.

تاڵەبانی ئاماژەی بەوەشكرد: "لە دڵەوە پرسە و سەرەخۆشی ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری سەربەرزیان و هەموو هەڤاڵ و هاوسەنگەرەکانیان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم و داواکارم خوای گەورە روحی ئەم شەهیدە سەربەرزانە بە بەهەشتی بەرین شاد بکات. هەروەها هیوای چاکبونەوەی خێراش بۆ بریندارەکان دەخوازم".

قوباد تاڵەبانی باسی لەوەش كرد: "هەموو لایەک دڵنیا دەکەنەوە كە ناهێڵین خوێنی شەهیدانی چەسپاندنی یاسا بەفیڕۆ بچێت و تاوانباران ڕووبەڕووی سزای یاسایی دەکرێنەوە".