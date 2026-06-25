ململانێ لەسەر دەسەڵات؛ بۆچی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان هێشتا پێکنەهێنراوە؟

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ​لەگەڵ تێپەڕبوونی نزیکەی ٢٠ مانگ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان، ناکۆکییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی جارێکی دیکە قۆناغێکی نوێی بەخۆوە بینیوە. لە ڕۆژانی ڕابردوودا، دوو پارتە سەرەکەییەکەی هەرێم بە تۆمەتبارکردنی یەکتری، لایەنی بەرامبەریان بە بەرپرسیار زانی لە دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکومەتی هەرێم و بەردەوامیی پەککەوتنی پەرلەمان؛ بنبەستێک کە هێشتا ئاسۆی کۆتاییهاتنی ڕوون نییە.

​هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێم لە ٢٠ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٤، دوای چەندین جار دواخستن بەڕێوەچوو. پارتی بە بەدەستهێنانی ٣٩ کورسی لە کۆی ١٠٠ کورسیی پەرلەمان، پلەی یەکەمی بەدەستهێنا و یەکێتی بە ٢٣ کورسی لە پلەی دووەمدا هات. جیاوازیی زیاتر لە ٤٠٠ هەزار دەنگ لە نێوان هەردوو پارتەکەدا، لە ڕوانگەی پارتییەوە بە واتای وەرگرتنی ڕاسپاردەیەکی ڕوون بوو لەلایەن دەنگدەرانەوە بۆ سەرکردایەتیکردنی حکومەتی داهاتوو.

​لەکاتێکدا، یەکێتی کە بە دروشمی بوون بە پارتی یەکەمی هەرێم چوبووە ناو کێبڕکێکەوە، نەیتوانی بە ئامانجە هەڵبژاردنییەکانی بگات. ئەو پارتە تەنها هەشت کورسی لە پارێزگاکانی هەولێر، دهۆک و هەڵەبجە بەدەستهێنا و لە سلێمانیش کە پێگەی نەریتی خۆیەتی، بەشێک لە دەنگەکانی بۆ جووڵانەوەی نەوەی نوێ لەدەستدا.

​سەرەڕای دەستبەکاربوونی فەرمی پەرلەمان لە ٢ی دیسەمبەری ٢٠٢٤ و سوێندخواردنی پەرلەمانتاران، ئەم دامەزراوەیە دوای یەکەم دانیشتن بە کردەوە پەککەوت و تا ئێستا هیچ کۆبوونەوەیەکی تری ئەنجام نەداوە. هاوکات، گفتوگۆ درێژخایەنەکانی نێوان پارتی و یەکێتی بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێش بێئاکام ماونەتەوە.

​پارتی پێیوایە هۆکاری شکستی گفتوگۆکان، سووربوونی یەکێتییە لەسەر بەدەستهێنانی پۆستگەلێک کە لەگەڵ ئەنجامەکانی هەڵبژاردن و کێشی ڕاستەقینەی ئەو پارتەدا ناگونجێت. لە بەرامبەردا، یەکێتی ئەم بانگەشەیە ڕەت دەکاتەوە و پارتی بە هەوڵدان بۆ سەپاندنی داواکارییەکانی خۆی تۆمەتبار دەکات.

​لە ناوەڕاستی ئەم بنبەستەدا، پێشهاتە سیاسییە نوێیەکان ئاڵۆزیی بارودۆخەکەیان زیاتر کرد. شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ کە لە ساڵی ٢٠٢٥دا سزای زیندانیکردنی بەسەردا سەپابوو، دوای ئازادکردنی بە کەفالەت، تەنها سێ ڕۆژ دواتر لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی کۆبووەوە و هەردوولا ڕاگەیاندنی هاوپەیمانییەکیان بۆ بەشداریکردن لە حکومەتی داهاتوودا ڕاگەیاند. ئەم گۆڕانکارییە لەناکاوە لە هەڵوێستیاندا، بەهۆی ڕەخنە توندەکانی پێشووی نەوەی نوێ لە یەکێتی، لێکدانەوەی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا.

​هاوپەیمانییە نوێیەکەی یەکێتی و نەوەی نوێ بە گشتی ٣٨ کورسییان هەیە؛ ژمارەیەک کە هێشتا کورسییەک لە کورسییەکانی پارتی کەمترە.

​لە هەفتەکانی ڕابردوودا هەوڵێکیش بۆ کۆتاییهێنان بەم بنبەستە درا. سەڵاحەدین بەهادین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان، پرۆژەیەکی بۆ لێکتێگەیشتنی ڕوانگەی هەردوو پارتەکە پێشکەش کرد و مەسعود بارزانیش داوای لە هەموو لایەنە سیاسییەکان کرد کە ناکۆکییەکان وەلا بنێن و پرۆسەی سیاسی لە بنبەست ڕزگار بکەن.

​هاوکات، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، چەندین جار جەختی لەسەر پێویستی دەستپێکردنەوەی چالاکییەکانی پەرلەمان و ڕێزگرتن لە دەنگی خەڵک کردووەتەوە و هۆشداری داوە کە هەر لایەنێک ڕێگر بێت لە پێکهێنانی حکومەت، دەبێت لەبەردەم گەلی هەرێمدا بەرپرسیار بێت.

​لەگەڵ ئەوەشدا، کەشی گفتوگۆکان لە ڕۆژانی ڕابردوودا جارێکی دیکە گرژی تێکەوتەوە. کاروان گەزنەیی، وتەبێژی یەکێتی ڕایگەیاند کە پارتەکەی هەرگیز سازشی لەسەر بەدەستهێنانی پۆستە حکومییەکان نەکردووە و لە سەرەتای گفتوگۆکانەوە بەدوای «شراکتێکی ڕاستەقینە»دا بووە. ئەو بەرپرسیارێتی دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەکەی خستە ئەستۆی پارتی و ڕایگەیاند کە ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ نەوەی نوێ لە سەرەتای مانگی تەمموزدا دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

​پارتیش لە وەڵامدا، یەکێتی تۆمەتبار کرد بەوەی کە بە هۆی قبوڵنەکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن و ڕێگریکردن لە هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، پرۆسەی پێکهێنانی حکومەتی ڕاگرتووە. ئەم پارتە جەختی کردەوە کە یەکێتی لە کرداردا بەدوای سەپاندنی داواکارییەکانی خۆیدایە، بێ ئەوەی گوێ بە دەنگی خەڵک و ئەنجامەکانی هەڵبژاردن بدات.

​لەم نێوەندەدا، ڕاپۆرتگەلێک بڵاوکراونەتەوە کە ئاماژە بەوە دەکەن ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی ئەگەری تۆمارکردنی سکاڵای لە دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق بۆ ڕاگرتنی چالاکییەکانی کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێم تاوتوێ کردووە.

​سەرەڕای توندبوونەوەی ناکۆکییە سیاسییەکان، پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی حکومەتی هەرێم جەخت دەکاتەوە کە ئەم گرژییانە کارەساتی نەکردووەتە سەر ئەدای ئەنجومەنی وەزیران. بە وتەی ئەو، وەزیرانی هەردوو پارتەکە لە چوارچێوەی حکومەتدا بەردەوامن لە هاوکاریی ڕۆژانەی خۆیان و ناکۆکییەکان تەنها لە ئاستی گفتوگۆ سیاسییەکاندا هەن.

​هەورامانی هەروەها بە ئاماژەکردن بە ئامادەیی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی حکومەت و یەکێک لە سەرکردەکانی یەکێتی لەناو حکومەتدا، ئەگەری سکاڵای ئەم پارتەی لە کابینەکە بە دژبەیەک زانی و وتی: ڕوون نییە یەکێتی بەنیازی تۆمارکردنی سکاڵایە لە دژی کێ، لەکاتێکدا خۆی یەکێکە لە کۆڵەکە سەرەکەییەکانی حکومەتی ئێستا.

​بە تێپەڕبوونی نزیکەی دوو ساڵ بەسەر هەڵبژاردنەکاندا، نە پەرلەمانی هەرێم چالاکییەکانی دەستپێکردووەتەوە و نە حکومەتی نوێش پێکهێنراوە؛ دۆخێک کە هێشتا بە یەکێک لە درێژخایەنترین و ئاڵۆزترین بنبەستە سیاسییەکان لە مێژووی هەرێمی کوردستاندا دادەنرێت.