بەهۆی بنکۆڵبوونی سیاسی و نەبوونی چاکساز، سووریا لە بەردەم داڕماندایە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەنجومەنی سووریای دیموکرات نەخشەڕێگایەک بۆ ڕزگارکردنی سووریا پێشنیار دەکات و پێی وایە هیچ هەنگاوێکی ئابووری سەرکەوتوو نابێت بێ بوونی چاکسازیی سیاسی و مسۆگەرکردنی سەروەریی یاسا.

هەروەها مەسەدە پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ خۆپیشاندانە ئاشتییانەکانی هاووڵاتییان بۆ باشترکردنی بژێوی و چارەسەری قەیرانەکان رادەگەیەنێت.

مەسەدە پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی ئابووریی دادپەروەرانە و پاراستنی کۆمەڵایەتی بۆ چینە هەژارەکان بە پێویست دەزانێت.

ئەنجومەنی سووریای دیموکرات وەک نەخشەڕێگایەک، داوای چاکسازیی گشتگیر، بنبڕکردنی گەندەڵی و بونیادنانەوەی دەوڵەت لەسەر بنەمای هاووڵاتیبوون دەکات.