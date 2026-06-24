٢٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٩

ئەنجومەنی سووریای دیموکرات؛

بەهۆی بنکۆڵبوونی سیاسی و نەبوونی چاکساز، سووریا لە بەردەم داڕماندایە

بەهۆی بنکۆڵبوونی سیاسی و نەبوونی چاکساز، سووریا لە بەردەم داڕماندایە

ئەنجوومەنی سووریای دیموکرات هۆشداری لە داڕمانی خێرای سووریا دەدات و هۆکارەکەی بۆ بنکۆڵبوونی سیاسی و نەبوونی چاکسازی دەگەڕێنێتەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەنجومەنی سووریای دیموکرات نەخشەڕێگایەک بۆ ڕزگارکردنی سووریا پێشنیار دەکات و پێی وایە هیچ هەنگاوێکی ئابووری سەرکەوتوو نابێت بێ بوونی چاکسازیی سیاسی و مسۆگەرکردنی سەروەریی یاسا.

 هەروەها مەسەدە پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ خۆپیشاندانە ئاشتییانەکانی هاووڵاتییان بۆ باشترکردنی بژێوی و چارەسەری قەیرانەکان رادەگەیەنێت.

مەسەدە پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی ئابووریی دادپەروەرانە و پاراستنی کۆمەڵایەتی بۆ چینە هەژارەکان بە پێویست دەزانێت.

 ئەنجومەنی سووریای دیموکرات وەک نەخشەڕێگایەک، داوای چاکسازیی گشتگیر، بنبڕکردنی گەندەڵی و بونیادنانەوەی دەوڵەت لەسەر بنەمای هاووڵاتیبوون دەکات.

News ID 227415

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