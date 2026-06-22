سەرنجی واشنتۆن بۆ سەر قەیرانی سیاسیی هەرێمی کوردستان کەم بوتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، "کوردستان واچ" بڵاوی کردەوە: هاوکات لەگەڵ بەردەوامیی زیاتر لە ٦٠٠ ڕۆژ بنبەست لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستاندا، بەڵگەکان دەری دەخەن کە دۆسیەی ناکۆکییە سیاسییەکانی هەولێر چیتر پێگەی ڕابردووی لە ئەولەویەتەکانی سیاسەتی ئەمریکادا نەماوە. ئەم میدیایە بە پشتبەستن بە گۆڕانکارییەکانی ئەم دواییە و لێدوانی بەرپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان، پێیوایە واشنتۆن لە دۆخی ئێستادا زیاتر لەوەی سەرنجی لەسەر نێوەندگیریی نێوان پارتەکانی هەرێم بێت، بەهێزکردنی حکوومەتی ناوەندیی بەغدای خستووەتە دەستووری کاری خۆیەوە.

لەم نێوەندەدا، نوێترین هەوڵی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ چوونە دەرەوە لە بنبەست، پێشڕەوییەکی بەرچاویشی بەدوای خۆیدا نەهێناوە. شاندێکی ئەم پارتە کە پێکهاتووە لە هۆشیار زێباری، پشتیوان سادق و مەحموود محەممەد، ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی پارتەکە، خولێکی نوێی ڕاوێژکارییان لەگەڵ پارتە سیاسییەکاندا دەست پێکردووە، جگە لە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان؛ دانوستانگەلێک کە وەک "دەسپێشخەریی مەسعوود بارزانی" ناوی لێ دەبرێت.

لەسەر بنەمای ئەم دەسپێشخەرییە، پارتی بە نیازە سەرەتا پەرلەمانی هەرێم لە دۆخی پەککەوتن (داخران) بهێنێتە دەرەوە، دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان هەڵبژێرێت و پاشان پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت و هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم بباتە پێشەوە؛ ڕێبازێک کە پێشتریش لەلایەن مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە خرابووە ڕوو.

سەرچاوەکانی نزیک لە پارتی دەڵێن ئەگەر یەکێتی ئامادەی بەشداری لەم پرۆسەیەدا نەبێت، ئەم پارتە هەوڵ دەدات بە بەدەستهێنانی پشتگیریی پارتەکانی تر، ڕێژەی یاسایی پێویست بۆ بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی پەرلەمان دابین بکات و پرۆسەی یاسایی پێکهێنانی دامەزراوە نوێیەکانی هەرێم بێ هاوڕێیەتیی ئەم پارتە بەردەوام بکات.

لە بەرامبەردا، یەکێتی هێشتا لەسەر هەڵوێستی خۆی بۆ "هاوبەشیی ڕاستەقینە لە دەسەڵاتدا" سوورە و ڕایگەیاندووە کە بێ ڕێککەوتن لەسەر شێوازی دابەشکردنی دەسەڵاتەکان و بەرپرسیارێتییەکان، ناچێتە ناو حکوومەتەوە.

ڕاپۆرتەکان هەروەها ئاماژە بەوە دەکەن کە پێشنیازە نوێیەکەی پارتی جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ پێشنیازەکانی پێشوودا نییە. لەسەر بنەمای ئەم پێشنیازە، سەرۆکایەتیی پەرلەمان، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکانی ئێستای یەکێتی و ئەو سێ وەزارەتەی کە پێشتر لە لایەن بزوتنەوەی گۆڕانەوە بەڕێوە دەبران، بە یەکێتی دەسپێردرێن. لە بەرامبەردا، پارتی سوورە لەسەر هێشتنەوەی سەرۆکایەتیی هەرێم، سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکانی ناوخۆ، سامانە سروشتییەکان، کارەبا و شارەوانییەکان، هەروەها فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە و دەستەی وەبەرهێنان بۆ خۆی.

نووسینی کوردستان واچ دەشڵێت: ئەم پێشنیازە لە کرداردا سەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەی هەمان ئەو فۆرمۆڵەیەیە کە لە ماوەی زیاتر لە ساڵێکی ڕابردوودا نەیتوانیوە ناکۆکییەکانی نێوان هەردوو پارتەکە چارەسەر بکات، و هەر لەبەر ئەوەش، هیوایەکی زۆر بە سەرکەوتنی خولی نوێی دانوستانەکان نییە.

سەرەڕای ناکۆکییە سیاسییەکان، ئارایشی پەرلەمانیش ڕێگرێکی گرنگە لەبەردەم هەر جۆرە هەنگاوێکی تاکلایەنەدا. بلۆکێک پێکهاتوو لە ١٢ پەرلەمانتاری پارتەکانی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان، ڕەوتی هەڵوێست و کۆمەڵی دادگەری ڕایانگەیاندووە کە لە ناکوکیی نێوان دوو پارتە سەرەکەیەکەدا لایەنگریی هیچ کامیان ناکەن. ئەم دۆخە بووەتە هۆی ئەوەی کە بەدەستهێنانی زۆرینەی جێگیر لە پەرلەماندا، بێ ڕێککەوتنی ڕاستەوخۆی نێوان پارتی و یەکێتی، زۆر دژوار بێت.

کوردستان واچ لە درێژەدا ئاماژە بە لێدوانەکانی ئەم دواییەی هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دەکات، کە دوای دیداری مەسعود بارزانی، نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی لەگەڵ تام باراک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا، ڕایگەیاند کە بابەتی پێکهێنانی کابینەی هەرێم تەنیا بەشێکی بچووکی گفتوگۆکانی نێوان هەردوولای بەخۆوە گرتووە.

بە بڕوای ئەم میدیایە، هەر ئەم بابەتە دەکرێت نیشانەیەک بێت لە گۆڕانی ئەولەویەتەکانی واشنتۆن. بەپێچەوانەی ساڵانی ڕابردوو کە ئەمریکا ڕۆڵێکی چالاکی دەگێڕا لە نزیککردنەوەی دوو پارتە سەرەکییەکەی هەرێم، ئێستا پێدەچێت حکوومەتی ئەمریکا مەیلی کەمتیری هەبێت بۆ خەرجکردنی سەرمایەی سیاسی لە چارەسەرکردنی ناکۆکییە ناوخۆییەکانی هەولێردا و سەرنجی خۆی لەسەر بەهێزکردنی حکوومەتی ناوەندیی عێراق و پێشخستنی سیاسەتە ناوچەیییەکان لە ڕێگەی بەغداوە چڕ کردووەتەوە.

لە دۆخێکی لەو شێوەیەدا، تا ئەو کاتەی پارتی و یەکێتی لەسەر دابەشکردنی دەسەڵات نەگەنە ڕێککەوتن، ئاسۆی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان هەر بە تەمومژاوی دەمێنێتەوە و دەسپێشخەرییە سیاسییە نوێیەکانیش ئەگەری زۆرە چارەنووسێکی هاوشێوەی هەوڵەکانی پێشوویان هەبێت.