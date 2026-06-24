​بانگەوازی پانزەهەمین فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی ١٠٠ ڕاگەیەندرا؛ سینەما لە خزمەت منداڵان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم فێستیڤاڵە لە سێ بەشی سەرەکیدا پێشوازی لە بەرهەمەکان دەکات. بەشی یەکەم کێبڕکێی نێونەتەوەییە کە تێیدا پێویستە کاتی فیلمەکان بە هەژمارکردنی تیتراژەوە لە ١٠٠ چرکە زیاتر نەبێت و بەرهەمەکان لە چوارچێوەی فیلمی چیرۆکی، ئەنیمەیشن، دۆکیۆمێنتاری و ژیریی دەستکرددا وەردەگیرێن. بەشی دووەم بەشی تایبەتە بە ناوی "فەرا سەد" کە تایبەتە بە فیلمی چیرۆکی، ئەنیمەیشن، دۆکیۆمێنتاری و ژیریی دەستکرد کە کاتەکەیان لە ٣٠٠ چرکە تێپەڕ نەکات. بەشی سێیەمیش تایبەتە بە پاڵپشتیکردنی بەرهەمهێنان، کە تێیدا پاڵپشتی لە دروستکردنی فیلمی ڤیدیۆیی نێوان ٥٠ تا ٧٠ خولەک و زنجیرەی تەلەفزیۆنی لە ٧ بۆ ١٠ بەش دەکرێت کە کاتی هەر بەشێک لە ١٠٠ چرکە تا ١٠ خولەک بێت.
بۆ خەڵاتەکانی بەشی نێونەتەوەیی، بەرهەمهێنەران و دەرهێنەرانی سەرکەوتوو بەم شێوازە خەڵات دەکرێن: بۆ باشترین فیلمی چیرۆکی پەیکەری فێستیڤاڵ، دیپلۆمی شانازی و ١٠٠٠ یۆرۆ؛ بۆ باشترین ئەنیمەیشن پەیکەری فێستیڤاڵ، دیپلۆمی شانازی و ١٠٠٠ یۆرۆ؛ بۆ باشترین فیلمی دۆکیۆمێنتاری پەیکەری فێستیڤاڵ و ١٠٠٠ یۆرۆ؛ و بۆ باشترین فیلمی زیرەکیی دەستکرد پەیکەری فێستیڤاڵ و ١٠٠٠ یۆرۆ تەرخان کراوە.
سەبارەت بە ڕێسا و مەرجە یاساییەکانی فێستیڤاڵەکە، ناونووسین و ناردنی بەرهەمەکان تەنیا لە ڕێگەی ماڵپەڕی فەرمی فێستیڤاڵ بە ناونیشانی www.۱۰۰fest.com ئەنجام دەدرێت و پڕکردنەوەی فۆرمەکە بە واتای قبووڵکردنی سەرجەم یاساکانە. پێویستە هاوپێچ لەگەڵ فیلمەکەدا، وێنەی پاسپۆرت و وێنەی پۆرترێتی دەرهێنەر بە کوالێتی بەرز، لەگەڵ وێنەیەکی ناو فیلمەکە و کورتەیەکی نووسراو کە لە نێوان ٦٠ تا ١٠٠ وشە بێت بنێردرێت. هەر بەرهەمێک تەنیا بە ناوی یەک کەس وەک بەرهەمهێنەر تۆمار دەکرێت، بەڵام کۆمپانیا و فەرمانگەکان دەتوانن بە مەرجی ناساندنی کەسێک وەک دەرهێنەر بەشداری بکەن. هیچ سنووردارکردنێک لە ژمارەی ناردنی فیلمەکان لەلایەن یەک کەسەوە نییە.
ئەو بەرهەمانەی مافی بەشداریکردنیان نییە بریتیین لە فیلمی ئەندامانی سەرەکی بەڕێوەبەرایەتی و لیژنەی داوەران، ئەو فیلمانەی لە خولەکانی پێشووی ئەم فێستیڤاڵەدا بوون، ئەو بەرهەمانەی پێشتر لە تەلەفزیۆن و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا بە شێوەیەکی بەربڵاو بڵاوکراونەتەوە، و ئەو فیلمانەی پێش مانگی خاکەلێوەی ساڵی ١٤٠٤ بەرهەم هێنراون. سکرتاریەتی فێستیڤاڵ مافی بڵاوکردنەوەی ئۆنلاین و ڕیکلامی میدیایی هەیە دوای وەرگرتنی سەرەتایی فیلمەکان. هەروەها بە ناردنی بەرهەمەکە، بەرهەمهێنەر یان نوێنەری یاسایی دەسەڵاتی تەواو دەداتە سکرتاریەت بۆ پیشاندانی فیلمەکە لە سینەماکان، تەلەفزیۆن و فێستیڤاڵەکانی دیکە بەبێ دەستکەوتی مادی و مافی ناڕەزایەتی نابێت.
هەموو بەرهەمەکانی بەشی نیشتمانی و بڵاوکردنەوەی سینەمایی پێویستیان بە مۆڵەتی جێگری سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنی وەزارەتی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی هەیە کە ڕاپەڕاندنی ئەم کارە لە ئەستۆی سکرتاریەتی فێستیڤاڵە. هەر بەرهەمێک تەنیا دەتوانێت لە یەکێک لە بەشەکانی نیشتمانی یان نێونەتەوەییدا بەشداری بکات، بەڵام بەشداریکردن لە بەشی تایبەتدا ڕێگر نابێت لە بەشداریکردن لەو دوو بەشەی دیکە. کەڵکوەرگرتن لە بەرهەمەکان بۆ لایەنی سێیەم تەنیا بە لۆگۆ و کەپشنی فێستیڤاڵ دەبێت و کاتی بڵاوکردنەوەش لەلایەن سکرتاریەتەوە دیاری دەکرێت. دوای ناردنی فیلم، تەنیا بە بڕیاری سکرتێری فێستیڤاڵەکە دەکرێت فیلمەکە بسڕێتەوە و بڕیاردان لەسەر هەر حاڵەتێکی پێشبینی نەکراو لە دەسەڵاتی سکرتاریەتەکەدایە. دوایین مۆڵەت بۆ ناردنی بەرهەمەکان ١٠ی مانگی گەلاوێژی ساڵی ١٤٠٥ دیاری کراوە و کاتی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکەش لە مانگی خەرمانانی ساڵی ١٤٠٥ دەبێت، کە سەرجەم زانیارییەکان لە ڕێگەی ماڵپەڕی www.۱۰۰fest.com ڕادەگەیەنرێن.
فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی ١٠٠ لە پازدەیەمین خولی خۆیدا، دەرگای بەشداری بۆ سەرجەم سینەماکاران، دەرهێنەران و خاوەن بەهرەکانی جیهان دەکاتەوە بۆ ئەوەی بیرۆکە قووڵەکانیان لە کورتترین کاتدا پێشکەش بکەن. ئەم خولەی فێستیڤاڵەکە بە گرنگیدانێکی تایبەت بە پرسی مرۆڤایەتی و لەژێر دروشم و تەوەری سەرەکی "شەڕکردن بۆ منداڵانی جیهان" بەڕێوەدەچێت. بابەتەکانی ئەم بەشە بریتیین لە دادپەروەری و ئازادی، دژایەتیکردنی داگیرکەران و منداڵکوژەکان، مرۆڤدۆستی و هۆشیاریی جیهانی، فەلەستین وەک ویژدانی زیندووی جیهان، قوتابخانەی میناب و منداڵانی قوربانیی شەڕەکان، و منداڵان و داهاتووی جیهان.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم فێستیڤاڵە لە سێ بەشی سەرەکیدا پێشوازی لە بەرهەمەکان دەکات. بەشی یەکەم کێبڕکێی نێونەتەوەییە کە تێیدا پێویستە کاتی فیلمەکان بە هەژمارکردنی تیتراژەوە لە ١٠٠ چرکە زیاتر نەبێت و بەرهەمەکان لە چوارچێوەی فیلمی چیرۆکی، ئەنیمەیشن، دۆکیۆمێنتاری و ژیریی دەستکرددا وەردەگیرێن. بەشی دووەم بەشی تایبەتە بە ناوی "فەرا سەد" کە تایبەتە بە فیلمی چیرۆکی، ئەنیمەیشن، دۆکیۆمێنتاری و ژیریی دەستکرد کە کاتەکەیان لە ٣٠٠ چرکە تێپەڕ نەکات. بەشی سێیەمیش تایبەتە بە پاڵپشتیکردنی بەرهەمهێنان، کە تێیدا پاڵپشتی لە دروستکردنی فیلمی ڤیدیۆیی نێوان ٥٠ تا ٧٠ خولەک و زنجیرەی تەلەفزیۆنی لە ٧ بۆ ١٠ بەش دەکرێت کە کاتی هەر بەشێک لە ١٠٠ چرکە تا ١٠ خولەک بێت.
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