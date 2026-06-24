بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئەمڕۆ چوارشەممە، ڕایگەیاند: "سیاسەتەکانمان لەسەر ئەو بنەمایەیە کە پێویستە ئاسایشی ناوچەکە لە ڕێگەی خودی وڵاتانی ناوچەکەوە دەستەبەر بکرێت". راشیگهیاند، ئهوهش مافێكی سروشتییه و دهستوهردانی دهرهكی نا سهقامگیریی دێنێته كایهوه.
ناوبراو ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە ئامادەین بۆ هاوکاری كردن لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە، ئهوهش لەسەر بنەمای دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی و ڕێزگرتن لە سەروەری سنووری ئهو وڵاتانه.
لهبارهی دۆخی سیاسی و ئهمنیی قالیباف زیاتر گوتی: ئاسایی بوونهوهی دۆخی لوبنان بۆ ئێمە گرنگیی تایبهتی ههیه و ئێمە دهخوازن هێزی بێگانه چیتر زهفهر به سهروهری خاكی لوبنان نهبات و بكشێتهوه.
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