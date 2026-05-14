١٤ ئایار ٢٠٢٦ - ١١:٥٥

هاوسەرۆکی دەم پارتی داوا دەکات کار لەسەر بەیاساییکردنی راپۆرتی کۆمیسیۆنی ئاشتی بکات

تولای هاتیمۆغڵوڵڵاری، هاوسەرۆکی گشتیی دەم پارتی، لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەیدا چەند داواکارییەکی گرنگی ئاراستەی نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کرد بۆ دەربازبوون لە چەقبەستوویی سیاسیی وڵات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاتیمۆغڵوڵڵاری داوای کرد سەرۆکی پەرلەمان کارەکانی دیکە وەلا بنێت و کار لەسەر بەیاساییکردنی راپۆرتی "کۆمیسیۆنی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک" بکات.

ناوبراو جەختی کردەوە کە پێویستە پەرلەمان وەک "ناوبژیوان و پردێک" بێت لە نێوان لایەنەکان و کۆمەڵگەی مەدەنیدا، هەروەها داوای کرد هەر لەم هەفتەیەدا نەخشەڕێگە و خشتەی کاتی بۆ پرۆسەی ئاشتی دیاری بکرێت.

هاوسەرۆکی دەم پارتی رەخنەی توندی لە سیاسەتی دانانی قەیوم گرت و ئاماژەی بەوە کرد کە ئیرادەی گەلی جۆلەمێرگ لە ساڵی ٢٠١٤ـەوە رووبەڕووی ستەم بووەتەوە. داوای کرد سەرجەم سەرۆک شارەوانییە هەڵبژێردراوەکان ئازاد بکرێن و بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان.

تولای هاتیمۆغڵوڵڵاری سەبارەت بە داخستنی دۆسیەی کوژرانی حەوت کەس بە بیانووی "بەسەرچوونی کات"، رایگەیاند کە لە تاوانە دژە مرۆییەکاندا شتێک نییە بە ناوی تێپەڕبوونی کات و نابێت دۆسیەکان دابخرێن.

هاتیمۆغڵوڵڵاری ئاماژەی بە "دەسماڵە سپییەکانی دایکانی ئاشتی" کرد وەک هێمایەکی پیرۆز و داوای کرد پەرلەمان ئەو داواکارییە بکاتە بنەما بۆ دەرکردنی "یاسای ئاشتی" تا وڵات لە قەیرانی ئێستا رزگاری بێت.

