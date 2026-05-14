هاوسەرۆکی دەم پارتی داوا دەکات کار لەسەر بەیاساییکردنی راپۆرتی کۆمیسیۆنی ئاشتی بکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاتیمۆغڵوڵڵاری داوای کرد سەرۆکی پەرلەمان کارەکانی دیکە وەلا بنێت و کار لەسەر بەیاساییکردنی راپۆرتی "کۆمیسیۆنی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک" بکات.

ناوبراو جەختی کردەوە کە پێویستە پەرلەمان وەک "ناوبژیوان و پردێک" بێت لە نێوان لایەنەکان و کۆمەڵگەی مەدەنیدا، هەروەها داوای کرد هەر لەم هەفتەیەدا نەخشەڕێگە و خشتەی کاتی بۆ پرۆسەی ئاشتی دیاری بکرێت.

هاوسەرۆکی دەم پارتی رەخنەی توندی لە سیاسەتی دانانی قەیوم گرت و ئاماژەی بەوە کرد کە ئیرادەی گەلی جۆلەمێرگ لە ساڵی ٢٠١٤ـەوە رووبەڕووی ستەم بووەتەوە. داوای کرد سەرجەم سەرۆک شارەوانییە هەڵبژێردراوەکان ئازاد بکرێن و بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان.

تولای هاتیمۆغڵوڵڵاری سەبارەت بە داخستنی دۆسیەی کوژرانی حەوت کەس بە بیانووی "بەسەرچوونی کات"، رایگەیاند کە لە تاوانە دژە مرۆییەکاندا شتێک نییە بە ناوی تێپەڕبوونی کات و نابێت دۆسیەکان دابخرێن.

هاتیمۆغڵوڵڵاری ئاماژەی بە "دەسماڵە سپییەکانی دایکانی ئاشتی" کرد وەک هێمایەکی پیرۆز و داوای کرد پەرلەمان ئەو داواکارییە بکاتە بنەما بۆ دەرکردنی "یاسای ئاشتی" تا وڵات لە قەیرانی ئێستا رزگاری بێت.