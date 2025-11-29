بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ شەممە مەسعوود بارزانی، سەرۆکی پارتی لە وتارێکدا، لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" لە شارۆچکەی جزیرێی سەر بە پارێزگای شرنەخ لە کوردستانی تورکیا ڕایگەیاند: "زۆر دڵخۆشین بە پڕۆسەی نوێی ئاشتی کە ئەم جارە زۆر بە ڕێکوپێکی دەستیپێکرد، چوونکە گەل، پەرلەمان و هەموو حزبە سیاسییەکان پشتیوانیی دەوڵەتن".

بارزانی وتیشی: "لێرەدا بە پێویستی دەزانم سوپاسی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆمار و گەل و پەرلەمانی تورکیا بکەم کە دەرگای ئاشتییان کردەوە و پێمانوایە باشترین دەرگا و باشترین بژاردەیە. هەروەها دەستخۆشی لە ئۆجالانیش دەکەم کە هەنگاوی ئەرێنی هاوێشت".

سەرۆکی پارتی باسی لەوەشکرد: لێرەش دووپاتی دەکەینەوە، بە هەموو هێزێکمانەوە، پشتیوانیی پرۆسەی ئاشتین و هەرچی لە دەستمان بێت دەیکەین و ئەنجامی ئەرێنی هەبێت.

چوارەمین سیمپۆزیەمی نێودەوڵەتیی "مەلای جزیری" لە شاری جزیرێی سەر بە پارێزگای شرنەخ ۲۸ـی ئەم مانگە دەستیپێکرد و ئەمڕۆش بەردەوام دەبێت.