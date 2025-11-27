نێچیرڤان بارزانی هێرشی سەر کێڵگەی کۆرمۆر ئیدانە دەکات

کوردپرێس: ئەمڕۆ پێنجشەممە ۲۷ـی تشرینی دووەمی ۲۰۲۵، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: "به توندى سهرکۆنهى ئهو هێرشه تيرۆرستييه دهکهم که شهوى ڕابردوو کرايه سهر کێڵگهى کۆرمۆر. ئهم هێرشه دژى ژێرخانی ئابوورى و خزمهتگوزارييه گشتييهکانی عێراق و هەرێمى کوردستانه و ههڕهشهيهکى ڕاستهوخۆيه لهسهر ئاسايش و سهقامگيريى وڵات".
سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختیشی کردووەتەوە: "ئهرک و بهرپرسياريهتيى حکوومهتى فيدراڵى عێراق و دامهزراوه ئهمنییه پهیوهندیدارهکانه و پێويسته به زووترین کات ههوڵی جددی بدهن و ڕێکارى پێویست و کاریگهر بگرنهبهر بۆ لێپێچينهوه و سزادانى ئهنجامدهرانى ئهم تاوانه و ڕێگهگرتن له دووبارهبوونهوهى".
