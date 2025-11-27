پێویستە کەرەستەی بەرگری بۆ پاراستنی ژێرخانی مەدەنیی هەرێم دابین بکرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مه‌سروور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان له‌ په‌یامێکدا له‌باره‌ی هێرشه‌که‌ی سه‌ر کێڵگه‌ی غازی کۆرمۆر، ڕایگه‌یاند: "بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشی ترسنۆکانەی ئەمشەو بۆ سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر دەکەم و داوا لە حکوومەتی فیدڕاڵی دەکەم تاوانباران بدۆزێتەوە و ڕووبەڕووی دادگایان بکاتەوە".

ئاماژه‌ی به‌وه‌شکردوه‌، هەرکەسێک لە پشت هێرشەکانی ئەمشەوەوە بێت، نابێت ڕێگەیان پێبدرێت ئەم تاوانانە دووبارە بکەنەوە یان وەک ڕابردوو، بە کەفالەت ئازاد بکرێن.

مه‌سروور بارزانی له‌ په‌یامه‌که‌یدا ده‌شڵێت: "داوا لە هاوبەشە ئەمەریکی و نێودەوڵەتییەکانمان دەکەم کە ئامێری بەرگری پێویست بۆ پاراستنی ژێرخانی مەدەنیمان دابین بکەن، هەروەها پشتگیریمان بکەن لە گرتنەبەری هەنگاوی جددی بۆ ڕێگریکردن لەم هێرشانە بۆ سەر خەڵکی کوردستان و پێشکەوتنەکانمان".

دره‌نگانی شه‌وی ڕابردوو دوو هێرش کرایه‌ سه‌ر کێڵگه‌ی غازی کۆرمۆر به‌ڵام یه‌کێک له‌ هێرشه‌کان ئامانجه‌که‌ی نه‌پێکا و هێرشه‌که‌ی دیکه‌شیان کۆگایه‌کی غازی کردوه‌ته‌ ئامانج و ئاگرێکی گه‌وره‌ی لێکه‌وته‌وه‌ و تائێستاش کۆنتڕۆڵ نه‌کراوه‌.