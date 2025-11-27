بافڵ تاڵەبانی:  وەڵامدانەوەمان بۆ هێرشەکەی سەر کۆرمۆر توند دەبێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەڵێت هێرشە تیرۆریستییەکەی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر جێگای قبووڵ نییە و بە توندترین شێوە ئیدانەی دەکەین.

سەرۆکی یەکێتی وتیشی، ئامانجی هێرشەکە زیانگەیاندنە بە گوزەرانی هاونیشتمانیانمان لە هەرێمی کوردستان و عێراق و تێکدانی سەقامگیری وڵاتەکەمان.

بافڵ تاڵەبانی جەختیش دەکاتەوە: وەڵامدانەوەمان بۆ ئەم هێرشە یەکلاکەرەوە و تووند دەبێت و هەموو ڕێکارێکی پێویست بۆ پاراستنی گیانی هاونیشتمانیانمان دەگرینەبەر.

ناوبراو وتیشی، چەک تەنها دەبێت بەدەست دەوڵەتەوە بێت. ئەو میلیشیایانە کە لە دەرەوەی سەروەری یاسا کاردەکەن یان دەبێت هەڵبوەشێندرێنەوە یان لەناوببرێن.