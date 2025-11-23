٢٣ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٤:٤١

هاکان فیدان:

پێکهاتەی ئێستای هەسەدە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا

وەزیری دەرەوەی تورکیا دەڵێت: پێکهاتەی ئێستای هەسەدە هەڕەشەی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی تورکیا و یەکپارچەیی خاكى سووریا دروست دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، لە میانی دیداری لەگەڵ ئەندامانی پەرلەمانی تورکیا ڕایگەیاند: ئەنقەرە بەردەوامە لە پەیوەندییەکانی لەگەڵ دیمەشق لە هەموو بوارەکان و لە هەموو ئاستەکاندا و تورکیا پشتیوانی یەکگرتوویی سووریا و یەکپارچەیی خاکەكەی دەکات.

ناوبراو ڕاشیگەیاند بەدیهێنانی سەقامگیری ئەمنی و سیاسی مەرجێکی سەرەكییە بۆ دەستپێکردنی قۆناغی ئاوەدانکردنەوە و بووژانەوەی ئابووری لە سووریا.

فیدان وتیشی: ئەو فشارانەی کە لە نیگەرانییە ئەمنییەکان و ململانێ بەردەوامەکانەوە سەرچاوە دەگرن، وا دەکات قورس بێت بۆ حکوومەتی سووریا سەرنجی لەسەر كارە لە پێشینەكان بێت.

ناوبراو ئاشکراشی کرد: توركیا پێداگرە لەسەر هەڵوێستی خۆی سەبارەت بە پێویستی نەهێشتنی ئەو مەترسیانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی فورات هەن، لەگەڵ بەردەوامیدان بە هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ سووریا.

