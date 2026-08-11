پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە لە تورکیا و داهاتووی پرسی کورد

کوردپرێس: پەسەندکردنی ئەو یاسایەی بە ناوی «بەهێزکردنی یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی و هاوبەشیی نیشتیمانی» ناسراوە، لە ١٠ی ئاگۆستی ٢٠٢٦ لە پەرلەمانی تورکیا، گرنگترین گۆڕانکاریی یاسایی لە پرۆسەی ئاشتی نێوان حکوومەتی تورکیا و پەکەکە-یە لە ساڵی ٢٠٢٤ەوە. ئەم یاسایە بە ٤٦٨ دەنگی بەڵێ، ٨٨ دەنگی نەخێر و ٦ دەنگی بێلایەن پەسەند کرا و بۆ یەکەمجار چوارچێوەیەکی یاسایی دیاریکراو بۆ چەکدانان، هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتە چەکدارەکانی پەکەکە و گەڕانەوەی بەشێک لە ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە بۆ ژیانی مەدەنی دروست دەکات.
بەڵام کۆمەڵێک ڕاپۆرت و شیکاریی بڵاوکراوە دەریدەخەن کە پەسەندکردنی ئەم یاسایە نابێت بە مانای کۆتاییهاتنی پرسی کورد لە تورکیا دابنرێت. یاساکە زیاتر کۆتایی قۆناغی چەکداریی ملمڵانێکە و دەستپێکی قۆناغێکی یاسایی و سیاسییە؛ قۆناغێک کە سەرکەوتنی بە شێوەی جێبەجێکردنی یاساکە، دۆخی عەبدوڵڵا ئۆجەڵان، چاکسازییە سیاسییەکانی داهاتوو و هەڵسوکەوتی حکوومەت لەگەڵ داواکارییەکانی کوردەوە پەیوەستە.
بەپێی ڕاپۆرتی ڕۆیتەرز، یاسای نوێ میکانیزمی یاسایی پێویست بۆ هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە و گەڕاندنەوەی ئەندامانی بۆ کۆمەڵگە دابین دەکات. بۆ ژمارەیەک لە ئەندامانی پێشووی پەکەکە کە تاوانی دیاریکراویان نەکردووە، پاراستنی یاسایی و هەلی ڕاگرتنی سزاکان پێشبینی کراوە. هەندێک پروندهی دادگایییش دەتوانرێت بۆ ماوەیەکی دیاریکراو بوەستێنرێت یان دوا بخرێت و ئەگەر کەسەکە تاوانێکی پەیوەندیدار بە تیرۆر نەکات، لە کۆتاییدا پرونەکەی داخراو بکرێت.
بەڵام ئەم یاسایە عەفوێکی گشتی و بێ مەرج نییە. ڕاپۆرتی واشنگتن پۆست جەخت دەکاتەوە کە سزای هەندێک لە محکومانی پەکەکە دەخرێتە دۆخی ڕاگرتن و هەندێک لە لێکۆڵینەوە و دادگاییەکانیش بۆ پێنج یان دە ساڵ دەوەستن، بەڵام ئەو کەسانەی بە تاوانی کوشتنی بە ئەنقەست محکوم کراون و ژمارەیەک لە محکومانی زیندانی هەتاهەتایی لەو مقرراتە دەرکراون.
ئەم بابەتە بە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە دۆخی ئۆجەڵان و ژمارەیەک لە ڕێبەرانی باڵای پەکەکەەوە هەیە. بەم شێوەیە، بنەمای یاساکە لەسەر ئەوە دامەزراوە کە ئیمتیازاتی یاسایی لە بەرامبەر چەکدانان و کۆتاییهێنان بە چاڵاکیی چەکدارییە، نەک عەفوێکی سیاسیی یەکجارەکی.
گرنگی دەنگی پەرلەمان تەنها لە ژمارەی دەنگە بەڵێکاندا نییە. ڕۆیتەرز ئاماژە دەکات کە یاساکە بە پشتگیریی پارتەکانی داد و گەشەپێدان، جوڵانەوەی نەتەوەگەرایان و پارتەی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان، یان DEM Party، پەسەند کراوە.
ئەم پێکهاتەیە گرنگیی تایبەتی هەیە، چونکە پرۆسەی نوێی ئاشتی لە ڕاستیدا هاوپەیمانییەکی جیاواز لە پرۆسەی ساڵانی ٢٠١٣ تا ٢٠١٥ دروست کردووە. لە پرۆسەی ئێستادا، حکوومەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و هاوپەیمانی نەتەوەگەرایەکەی، دولت بەهچەلی، لە یەک لاوە و جریانی سیاسیی کورد لە لایەکی دیکەوە، لە خاڵێکی هاوبەش کۆبوونەتەوە کە ئەویش کۆتاییهێنان بە ملمڵانێی چەکدارییە.
بەڵام هێشتا لەسەر سروشتی قۆناغی دواتر ڕێککەوتنێکی تەواو نییە. حکوومەتی تورکیا پرسیارەکە زیاتر لە چوارچێوەی «تورکیای بێ تیرۆر» دەبینێت، لە کاتێکدا جریانی سیاسیی کورد ئەمە بە دەستپێکی گواستنەوەی پرسی کورد لە بوارە ئەمنییەتییەکەوە بۆ بوارە سیاسی و یاساییەکە دەزانێت. ئەم جیاوازییەش گرنگترین کەلێنی قۆناغی دواترە.
وەڵامەکان و لێدوانە بڵاوکراوەکان لە هەندێک میدیای کوردی، کە بۆچوونی جریانی سیاسیی کورد دەخەنەڕوو، هەر ئەم جیاوازییە دەخەنەڕوو.
دەریا ئەرسەلان، نوێنەری پارتەی DEM، لە ١١ی ئاگۆست بە «هاوارنیوز»ی وتووە یاسای چوارچێوە دەتوانێت پرسی کورد لە «توندوتیژییەوە بۆ سیاسەت» بگوازێتەوە.
لە دیدی ئەوەوە، گرنگیی یاساکە تەنها لە دابینکردنی هەلی گەڕانەوەی هێزەکانی پەکەکە نییە، بەڵکو لە دروستکردنی بنەمایەک بۆ چارەسەری سیاسیی پرسی کوردە.
ئەم بۆچوونە لە ڕاستیدا پێوەرێکی گرنگ بۆ هەڵسەنگاندنی سەرکەوتنی یاساکە پێشکەش دەکات: ئەگەر یاساکە تەنها ببێتە هۆی چەکدانانی پەکەکە، لە دیدی جریانی کوردەوە هێشتا ڕێککەوتنێکی تەواوی ئاشتی دروست نەبووە. ئاشتی ئەو کاتە جێگیر دەبێت کە کۆتاییهاتنی جەنگی چەکداری لەگەڵ چاکسازیی سیاسی و یاسایی هاوبەش بێت.
لێرەدا شیکاریی ڕۆیتەرز گرنگیی تایبەتی هەیە. ئەم ئاژانسە هەموو دوای پەسەندکردنی یاساکە جەختی کردووەتەوە کە یاسای نوێ مافە سیاسی و کولتوورییەکانی کورد، یاساکانی دژە تیرۆر و دۆخی یاسایی عەبدوڵڵا ئۆجەڵان چارەسەر ناکات.
ڕێبەرانی کوردیش یاساکە زیاتر بە خاڵی دەستپێکی چاکسازییە قووڵترەکان دەزانن، نەک ڕێککەوتنێکی گشتگیر.
ئەمە جیاوازیی نێوان «چارەسەرکردنی پرسی پەکەکە» و «چارەسەرکردنی پرسی کورد» بە ڕوونی دەخاتەڕوو.
حکوومەتی تورکیا دەتوانێت بە چەکدانان و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە بە ئامانجی یەکەم بگات، بەڵام ئامانجی دووەم زۆر فراوانترە و بابەتگەلی وەک مافی زمان و کولتوور، بەشداریکردنی سیاسی، شێوازی بەڕێوەبردنی ناوخۆیی، دەستوور، یاساکانی دژە تیرۆر، دۆخی زیندانییە سیاسییەکان و پەیوەندیی ناوەند بە ناوچە کوردنشینەکان لەخۆ دەگرێت.
لەو ڕوانگەیەوە، یاسای نوێ دەتوانرێت بە یاسای کۆتاییهێنان بە ملمڵانێی چەکداری ناوببرێت، نەک بە یاسای چارەسەرکردنی پرسی کورد.
یەکێک لە سەرەکیترین ناکۆکییەکانی یاساکە ڕۆڵی عەبدوڵڵا ئۆجەڵانە. لە لایەکەوە، پرۆسەی ئێستا بە بنەڕەت بە دەستپێشخەریی ئەوەوە دەستی پێکرد. لە فێبریوەری ٢٠٢٥، داوای لە پەکەکە کرد کۆتایی بە خەباتی چەکداری بهێنێت و خۆی هەڵبوەشێنێتەوە؛ پاشان پەکەکە لە مانگی مای هەمان ساڵ بڕیاری کۆتاییهێنان بە چاڵاکیی چەکداری و هەڵوەشاندنەوەی خۆی دا.
لە لایەکی دیکەوە، یاسای نوێ دۆخی ئۆجەڵان بە تەواوی چارەسەر ناکات و هەندێک لە مقرراتەکانی پەیوەندیدار بە سزا قورسەکان، بە شێوەیەکی کرداری ئەو و ڕێبەرانی باڵای پەکەکە لە سوودە سەرەکییەکانی یاساکە دەر دەخەن.
بەم شێوەیە دۆخێکی ناکۆک دروست بووە؛ چونکە لەگەڵ ئەوەی حکوومەت بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەی ئاشتی پێویستی بە کاریگەریی ئۆجەڵان هەیە، یاساکە هێشتا شوێن و دۆخی یاسایی ئەوی بە تەواوی دیاری نەکردووە.
لەوانەیە ئەمە یەکێک لە یەکەمین بابەتەکان بێت کە لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاساکەدا دەبێتە کێشەیەکی سیاسی.
شیکارییە ڕەخنەگرانەکانی تورکیا دەربارەی یاسای نوێ ئاگادارییەکی گرنگ دەخەنەڕوو: یادەوەریی شکستی پرۆسەی پێشووی ئاشتی هێشتا لە سیاسەتی تورکیادا زیندووە.
لە پرۆسەی ساڵانی ٢٠١٣ تا ٢٠١٥، گفتوگۆکان لەنێوان حکوومەت و نوێنەرانی کوردەکان پێشکەوتنی بەرچاویان کرد، بەڵام لە کۆتاییدا بەهۆی توندبوونەوەی کێبڕکێی سیاسی، گۆڕانکارییە ئەمنییەتییەکان و گەڕانەوەی ملمڵانێی چەکداری شکستیهێنا.
جیاوازیی گرنگی ئەمڕۆ ئەوەیە کە پرۆسەی نوێ لە سەرەتادا هەوڵی داوە لەبری ڕێککەوتنێکی سیاسیی ناسەقامگیر، چوارچێوەیەکی یاسایی بۆ جێبەجێکردنی قۆناغی چەکدانان دابین بکات.
بەڵام ڕەخنەگران، لەوانە شیکاریی بڵاوکراوەی «Haberiniz»، پرسیار دەخەنەڕوو دەربارەی خێرایی پرۆسەکە و ئامانجە سیاسییەکانی پشت ئەو پرۆسەیە و بە ئەزموونی پێشووی بەراوردی دەکەن.
ئەم بۆچوونە نیشان دەدات کە کێشەکە تەنها «پەسەندکردنی یاسا» نییە؛ بەڵکو متمانەی نێوان لایەنەکان و دڵنیابوون لە جێبەجێکردنی پابەندییەکان، دیاریکەری بەردەوامیی پرۆسەکەیە.
پشتگیریی پارتەی جوڵانەوەی نەتەوەیی لە پرۆسەیەک کە لە کۆتاییدا دەبێتە هۆی گەڕانەوەی بەشێک لە ئەندامانی پەکەکە، گۆڕانێکی بەرچاوی لە هەڵوێستی سیاسیی ئەردۆغان و بەهچەلی نیشان دەدات.
بەڵام ئەم گۆڕانکارییە بە مانای لابردنی نەتەوەگەراییی تورکی نییە. بە پێچەوانەوە، چوارچێوەی یاساکە نیشان دەدات کە حکوومەت هەوڵی داوە پرسیارەکە بە شێوەیەک بەڕێوە ببات کە چەکدانانی پەکەکە پێش چاکسازییە سیاسییە فراوانترەکان بێت.
لە بەرامبەردا، پارتەی DEM بە پشتگیریی یاساکە چووەتە ناو مامەڵەیەکی سیاسی کە تێیدا چاوەڕێی ئەوەی هەیە کۆتایی چاڵاکیی چەکداری لەگەڵ کردنەوەی سیاسی هاوبەش بێت.
لەبەر ئەوە، جێگیریی ئەم هاوپەیمانییە پەیوەستە بەوەی ئایا حکوومەت لە قۆناغی دواتردا ئامادە دەبێت لە «تورکیای بێ تیرۆر»ەوە بەرەو «چارەسەری سیاسیی پرسی کورد» هەنگاو بنێت یان نا.
پێش پەسەندکردنی یاساکە، ڕاپۆرتی ڕۆیتەرز دەربارەی پڕۆژەی یاساکە باسیکردبوو کە یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکان بەڕێوەبردنی گەڕانەوەی ئەو هێز و مەدەنییانەیە کە لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی پەکەکە لە باکووری عێراق هەن.
ئەم بابەتە بە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە داهاتووی هەرێمی کوردستانی عێراقەوە هەیە. ئەگەر پرۆسەی چەکدانان بە ڕاستی بەرەوپێش بچێت، تورکیا دەتوانێت ئەو بیانووی ئەمنییەتییەی بۆ بەردەوامبوون لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان دژی پەکەکە لە باکووری عێراق هەیە، کەم بکاتەوە.
لەبەر ئەوە، یاساکە دەتوانێت کاریگەری لەسەر بوونی سەربازیی تورکیا لە هەرێم، پەیوەندییەکانی ئەنقەرە لەگەڵ بەغدا و هەولێر و دۆخی ئەمنیی ناوچە سنوورییەکان هەبێت.
پەکەکە و هێزە کوردییەکانی سوریە لە ڕووی ڕێکخراوەیی و سیاسییەوە بە تەواوی وەک یەک نین و ناتوانرێت یاسای تورکیا ڕاستەوخۆ بەسەر پێکهاتە کوردییەکانی سوریەدا بسەپێنرێت.
بەڵام کۆتاییهاتنی ملمڵانێی تورکیا و پەکەکە دەتوانێت یەکێک لە گۆڕاوە گرنگەکان بێت لە حسابەکانی ئەنقەرە دەربارەی هێزەکانی دیموکراتیکی سوریە و داهاتووی باکووری ڕۆژهەڵاتی سوریە.
لەبەر ئەمە، جەختکردنەوەی «هاوارنیوز» لەسەر ئەگەری دروستبوونی «کاریگەریی دومینۆ» لە سوریە و عێراق گرنگیی خۆی هەیە.
وەڵامە بڵاوکراوەکان دوای پەسەندکردنی یاساکە نیشان دەدەن کە تەنانەت لە نێوان ئەو جریاناتەی پەیوەندییان بە پەکەکەەوە هەیە، ڕەزامەندییەکی تەواو بوونی نییە.
«نیو عەرەب» ڕاپۆرتی کردووە کە پەکەکە یاساکەی بە «ناکامل» ناوبردووە و داوای گۆڕانکاریی زیاتر لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی کردووە.
ئەمە زۆر گرنگە، چونکە حکوومەتی تورکیا ئێستا چوارچێوەیەکی یاسایی دروست کردووە، بەڵام جێبەجێکردنی ڕاستەقینەی ئەو پێویستی بە هاوکاریی لایەنی بەرامبەر هەیە.
بە واتایەکی دیکە، پەرلەمانی تورکیا دەتوانێت یاسا پەسەند بکات، بەڵام بە تەنیا ناتوانێت پرۆسەی ئاشتی جێبەجێ بکات.
سێ قۆناغی سەرەکی بۆ سەرکەوتنی یاساکە
جێبەجێکردنی سەرکەوتووانەی یاساکە بە کەمەکەم سێ قۆناغەوە پەیوەستە:
یەکەم: تەواوکردنی چەکدانان و هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتە چەکدارەکانی پەکەکە.
دووەم: دروستکردنی میکانیزمێکی متمانەپێکراو بۆ گەڕانەوە و تێکەڵبوونەوەی هێزەکان لە کۆمەڵگە.
سێیەم: چوون بەرەو چاکسازییە سیاسییەکان کە لە دیدی جریانی کوردییەوە بنەمای جێگیرکردنی ئاشتییە.
بەپێی ڕاپۆرتەکان، خاڵی بەهێزی سەرەکیی یاساکە ئەوەیە کە پرۆسەیەک کە تا ئێستا بە شێوەیەکی سەرەکی لەسەر بنەمای گفتوگۆی سیاسی و پابەندییەکانی لایەنەکان بەڕێوە دەچوو، دەخاتە ناو بوارێکی یاسایی و دامەزراوەیی.
ئەم گۆڕانکارییە گرنگییەکی زۆری هەیە. ئەزموونی پرۆسەی ساڵانی ٢٠١٣ تا ٢٠١٥ نیشانی دا کە گفتوگۆی سیاسی بەبێ پشتگیریی یاسایی و دامەزراوەیی، لەبەرامبەر قەیرانە سیاسی و ئەمنییەکاندا زۆر لاوازە.
بەڵام خاڵی لاوازیی یاساکەش هەر لێرەدایە؛ چونکە یاساکە زیاتر لەسەر پرسی چەکدانان و گەڕاندنەوەی هێزەکان تەرکیز کردووە، نەک لەسەر ڕەگ و ڕیشە سیاسییەکانی ملمڵانێ.
لەبەر ئەوە، ڕاپۆرتی ڕۆیتەرز بە دروستی جیاوازی لەنێوان «هەنگاوێکی گەورە بەرەو کۆتایی جەنگ» و «چارەسەرکردنی پرسی کورد» دادەنێت.
دەستپێکی قۆناغی دووەم
پەسەندکردنی یاساکە لە ڕاستیدا کۆتایی قۆناغی یەکەمە.
تا پێش ١٠ی ئاگۆست، پرسیارە سەرەکییەکە ئەوە بوو کە ئایا حکوومەتی تورکیا ئامادەیە بۆ چەکدانانی پەکەکە چوارچێوەیەکی یاسایی دروست بکات یان نا. ئێستا وەڵامەکە بەڵێیە.
بەڵام لە ١٠ی ئاگۆستەوە پرسیارەکە گۆڕاوە:
ئایا حکوومەتی تورکیا ئامادەیە نرخی سیاسیی ئاشتییەکەشی بدات؟
ئەم نرخە دەتوانێت چاکسازیی یاساکانی دژە تیرۆر، فراوانکردنی مافە سیاسی و کولتوورییەکانی کورد، چاکسازیی میکانیزمی بەڕێوەبردنی ناوخۆیی، چارەسەرکردنی پروندهی زیندانییەکان و گرنگتر لە هەموویان، دیاریکردنی شوێن و دۆخی عەبدوڵڵا ئۆجەڵان لە قۆناغی سیاسیی نوێ بێت.
ئەگەر ئەم قۆناغە جێبەجێ نەکرێت، یاساکە لەوانەیە تەنها ببێتە میکانیزمێکی کاریگەر بۆ چەکدانانی پەکەکە، بەبێ ئەوەی ملمڵانێی سیاسیی نێوان کورد و حکوومەتی تورکیا بە تەواوی چارەسەر بکات.
بەڵام ئەگەر چەکدانان لەگەڵ چاکسازیی سیاسی هاوبەش بێت، پەسەندکردنی ئەم یاسایە دەتوانێت ببێتە خاڵێکی وەرچەرخانی مێژوویی؛ چونکە بۆ یەکەمجار حکوومەتی تورکیا، پارتە حوکمڕانەکە، هاوپەیمانی نەتەوەگەرای ئەو و نوێنەرانی سەرەکیی جریانی سیاسیی کورد لە چوارچێوەیەکی یاسایی هاوبەشدا بۆ کۆتاییهێنان بە ملمڵانێکە کۆبوونەتەوە.
لەو حاڵەتەدا، گرنگیی ڕاستەقینەی دەنگی ٤٦٨ پەرلەمانتار لە کۆتاییهێنان بە جەنگێکی ٤٠ ساڵەدا نابێت؛ بەڵکو لە گواستنەوەی پرسی کورد لە مەیدانی جەنگەوە بۆ مەیدانی یاسا و سیاسەت دەبێت؛ ئەو ئامانجەی کە DEM Party و نوێنەرانی کورد ئێستا بە ئامانجی سەرەکیی ئەم یاسایەی دەزانن.
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