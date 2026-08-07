ئاماری قوربانیانی تەقینەوەکەی دیمەشق گەیشتە ۱۵ کەس

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وهزارهتی تهندروستی سووریا له ڕاگهیهندراوێكدا بڵاویكردهوه: "ئامادهیی نهخۆشخانهكان و سیستهمی فریاكهوتنی خێرامان بهرزكردۆتهوه بۆ گواستنهوه و چارهسهركردنی ئهو كهسانهی له تهقینهوهكهی جهرامانهدا برینداربوون".
لهلایهكی دیكهوه، وهزارهتی فریاكهوتن و كارهساتهكانی سووریا ڕایگهیاند، تیمهكانیان كار بۆ دهرهێنانهوهی پاشماوهی قوربانییهكان و لابردنی كاریگهرییهكانی تهقینهوهكه و ئاسایشی ناوچهكه دهكهن بۆ پاراستنی هاوڵاتیانی مهدهنی.
ئهوهش لهكاتێكدایه، میدیاكانی سووریا ڕۆژی پێنجشهممه بڵاویانكردهوه، له ئهنجامی تهقینهوهی بۆمبێک به پاسێكی نهفهرههڵگردا له دیمهشقی پایتهخت، كوژراو و بریندار ههبووه.
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