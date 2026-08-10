پشتگیریی دەمیرتاش و مزراکلی لە یاسای چوارچێوەیی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەلاحەدین دەمیرتاش و سلچوک مزراکلی لە پەیامێکدا کە ئاراستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان، پەرلەمانتارانی تورکیایان کردووە، جەختیان لەوە کردووەتەوە کە پرۆسەکە دابەشکاری یان مامەڵە و سەودایەکی هەرزان نییە، بەڵکوو ئامانج لێی بەهێزکردنی ئارامی و برایەتیی ۸۶ ملیۆن کەسە.

لە پەیامەکەدا هاتوو: "پێویستە هیچ کەسێک لە پشت ئەم هەوڵە بەنرخانەوە بەدوای بەرژەوەندیی شاراوە و پلانی گڵاودا نەگەڕێت، ئەو لایەنانەی بە گومانەوە نزیک دەبنەوە، بێجگە لە خواستی ئێمە بۆ لەباوەشگرتنی یەکتر و هەستی پێکەوەبوونی کورد و تورک لە تورکیا، هیچ شتێکی دیکە نابینن".

دەمیرتاش و مزراکلی ئاماژەیان بەوەش داوە، دوای ۴۰ ساڵ لە ململانێ، هیچ کەسێک نەماوە دڵی بریندار نەبووبێت، بۆیە ناچارن بە دڵسۆزییەوە پرۆسەکە بەرەوپێش ببەن و ئازارەکان وەلا بنێن، هاوکات داوایان لە پەرلەمانتاران کردووە بە رەخنە و هۆشداریی بونیادنەرانە دەرگای نوێ لە سیاسەتدا بکەنەوە.

ئەو دوو سەرکردەیەی دەستبەسەرکراوی کورد لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیاندا سوپاسی تایبەتیی رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهەپەیان کردووە بۆ نیشاندانی ئیرادەی سیاسیی بەهێزیان لە بەڕێوەبردنی پرۆسەکەدا، هاوکات سوپاسی عەبدوڵڵا ئۆجەلانیان کردووە بۆ ئەو هەوڵە گەورانەی بۆ بەدیهێنانی ئاشتی داویەتی.

لە کۆتایی پەیامەکەدا، سوپاسی سەرۆکی پەرلەمان نوعمان کورتولموش، سەرکردەی پارتەکانی ئۆپۆزسیۆن (ئۆزگور ئۆزەل، عەلی باباجان، ئەحمەد داودئۆغڵو، کەمال کڵچدارئۆغڵو و زەکەریا یاپجیئۆغڵو) و هاوسەرۆکانی دەم پارتی (تونجەر باکرمان و تولای هاتیمۆ ئۆغوللاری) و شاندی ئیمراڵی کراوە.