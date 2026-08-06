٦ ئاب ٢٠٢٦ - ١١:٠١

هیچ خشتەکاتێکی دیاریکراو لەئاردا نییە؛

پرۆسەی تێکەڵکردنی هەسەدە لە سوپای سووریا بەردەوامە

پرۆسەی تێکەڵکردنی هەسەدە لە سوپای سووریا بەردەوامە

وتەبێژی هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF)، ڕایگەیاند کە پرۆسەی تێکەڵکردنی هەسەدە لە سوپای سووریا، بەپێی ئەو قۆناغانەی پێشووتر دیاریکراون، هێشتا بەردەوامە و لەگەڵ ئەوەشدا کە ژمارەیەک لە فەرماندە سەربازییەکان لە چوارچێوەی ئەم پرۆسەیەدا دەستنیشان کراون.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەحموود حەبیب، وتەبێژی SDF، لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ کەناڵی ئەلعەرەبییە ئاشکرای کرد: دواخستنی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی تێکەڵکردن، پەیوەندی بەو ماوەیەوە هەیە کە بۆ ئامادەکردن، ڕێکخستن و پێکهێنانی لیوای سەربازی پێویستە، و لە ئێستادا هیچ خشتەکاتێکی دیاریکراو بۆ تەواوکردنی هەموو قۆناغەکانی ئەم پرۆسەیە دانەنراوە.

ئەو هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە «مەزلووم عەبدی»، فەرماندەی گشتی SDF، و «ئەحمەد شەرع»، سەرۆکی دەوڵەتی کاتیی سووریا، لەسەر خێراکردنی پرۆسەی تێکەڵکردن و تەواوکردنی لە کەمترین ماوەی مومکیندا ڕێککەوتوون و سووریش لەسەری.

پرۆسەی تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە سوپای ئەم وڵاتە، بەپێی ئەو ڕێککەوتنەیە کە ١٠ی ئاداری ٢٠٢٥ لەنێوان مەزلوم عەبدی و ئەحمەد شەرع واژۆ کرا. ئەم ڕێککەوتنە، جگە لە تێکەڵکردنی پێکهاتەی سەربازیی SDF لە سوپای سووریا، گواستنەوەی دامەزراوە مەدەنی و سەربازییەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، لەوانە خاڵە سنوورییەکان، فڕۆکەخانەکان و کێڵگەکانی نەوت و گاز، بۆ ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتی دیمەشق لەخۆ دەگرێت.

بەپێی ماددەکانی ئەم ڕێککەوتنە، کۆمەڵگەی کورد وەک یەکێک لە پێکهاتە سەرەکییەکانی سووریا بە فەرمی ناسێندراوە و جەخت لەسەر پاراستنی مافەکانی کورد لە دەستووری داهاتوو، ناساندنی فەرمیی زمانی کوردی و پاراستنی هەموو مافەکانی دیکەی ئەم کۆمەڵگەیە کراوەتەوە.

News ID 227670

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