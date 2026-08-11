١١ ئاب ٢٠٢٦ - ١١:١٦

مەزڵووم عەبدی سەرکۆنەی دەستدرێژی کردنە سەر ئاوارە گەڕاوەکانی سەرێکانی دەکات

مەزڵووم عەبدی سەرکۆنەی دەستدرێژی کردنە سەر ئاوارە گەڕاوەکانی سەرێکانی دەکات

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، مەزڵووم عەبدی، سەبارەت بە هەراسانکردنی ئەو خێزانە کوردانەی دەگەڕێنەوە بۆ سەرێکانی پەیامێکی بڵاوکردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژی دووشەممە لە دوای گەڕانەوەی ئاوارەکانی سەریکانێ و گرێ سپی، گرووپە توندڕەوەکانەوە رێگری و بارگرژیان لەگەڵ گەڕاوە کوردەکانی دروستکرد، مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هێزەکانی سووریا دیموکرات لە هەژماری خۆی لە ئێکس نووسیویەتی" داوا لە هاووڵاتیانی کورد دەکەین لە بەرامبەر ئەو فشار و هەراسانکردنانەی ڕووبەڕوویان دەبێتەوە، دان بەخۆیاندا بگرن".

هەروەها دەشڵێت: "تێدەگەین لە پەرچەکرداری تووڕەیی شەقامی کوردی بەرامبەر بەم دەستدرێژییە، لە هەمان کاتدا داوا لە گەلەکەمان دەکەین کە دان بەخۆیاندا بگرن و بەدوای هیچ کردەوەیەکی نابەرپرسانەدا نەکەون و  دامەزراوە مەدەنی و ئەمنییەکانمان بپارێزن.

مەزڵوم عەبدی، لە سەكۆی "ئێكس" نوسیویەتی، جەختیش دەکەینەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کاردەکەین بۆ دەستەبەرکردنی پاراستنی ئاوارە مەدەنییە گەڕاوەکان و لێپێچینەوە لە هەر کەسێک کە تێوەگلانی لە کردەوەکانی دەستدرێژیدا بسەلمێندرێت، بە جۆرێک کە مافی هەمووان مسۆگەر بکات و ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە بپارێزێت".

مەزڵوم عەبدی  جەختکردنەوە لە سزادان و لێپرسینەوە لە هەر کەسێک کە تێوەگلانی لە کردەوەی دەستدرێژی و ئازاردانی خێزانە گەڕاوەکاندا بسەلمێت.

فەرماندەی هێزەکانی سوریای دیموکرات، جەختی کردەوە، لەسەر پاراستنی مافی ئەو ماڵباتانەی دەگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان.

News ID 227694

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