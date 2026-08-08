ڕێدۆزی سیاسیی نوێی کوردەکان لە تورکیا و سووریا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم شیکردنەوەیە لەسەر ئەو بنەمایە دامەزراوە کە پرسی کورد لە قۆناغێکی نوێدایە و ستراتیژیی زاڵی بزووتنەوە کوردییەکان لە «هاوکێشەی سفر و سەد» و پشتبەستن بە هێزی ڕەقەوە، بەرەو «ئارامگرتنی ستراتیژی»، گفتوگۆ، بەدەستهێنانی دەستکەوتی هەنگاوبەهەنگاو و جێگیرکردنی پێگەی سیاسی گۆڕاوە.

تارق حەمو، نووسەری ئەم بابەتە، پێیوایە زۆربەی ئەو ڕەخنانەی دژی پرۆسەکانی ئاشتی و گفتوگۆ لە تورکیا و سووریا دەکرێن، بە شێوەیەکی زۆر ئالتەرناتیڤێکی سیاسیی یەکگرتوو و ڕێکخراویان نییە و زیاتر لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا، لەسەر بنەمای هەست و سۆز، نەتەوەگەری و وەڵامدانەوەی خێرا دروست بوون. لە دیدی ئەوەوە، بەشێک لە ئەو ڕووناکبیر و چالاکە کوردانەش، بێ ئەوەی بارودۆخی مێژوویی، هاوسەنگیی هێز و گۆڕانکارییە هەرێمایەتییەکان بە وردی بخوێننەوە، بەو ڕەوتەی «ڕەتکەرەوە» پەیوەندییان کردووە؛ لە کاتێکدا زۆربەی ئەو دەنگانە لە دەرەوەی کوردستان و تەنانەت لە دەرەوەی ئەو وڵاتانەشن کە گفتوگۆ لەنێوان ئەوان و بزووتنەوە کوردییەکاندا بەردەوامە.

ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی لەم شیکردنەوەیەدا جەخت دەکاتەوە کە گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتە ناوەندییەکانی ناوچە، دیاردەیەکی نوێ لە مێژووی بزووتنەوەی کوردی نییە. مێژووی هاوچەرخی کوردەکان پڕە لە هەوڵ بۆ گەیشتن بە چارەسەری سیاسی لە ڕێگەی گفتوگۆ و ڕێککەوتنەوە. تەنانەت شەڕی چەکداریش لە زۆر قۆناغدا نەک وەک ئامانجی کۆتایی، بەڵکو وەک ئامرازێکی فشار بەکارهاتووە بۆ گۆڕینی هەژمارەکانی حکومەتەکان و ڕاکێشانیان بۆ سەر مێزی گفتوگۆ. بۆیە، نووسەر پێیوایە پێویستە ئەزموونی مێژوویی گفتوگۆکانی کوردەکان لەگەڵ حکومەتەکانی ناوچە بخوێندرێتەوە؛ چونکە ناتوانرێت بێ ناسینی ئەم ئەزموونە و بێ لەبەرچاوگرتنی گۆڕانی بارودۆخی کات و شوێن، لەسەر پرۆسەکانی ئێستا بڕیار بدرێت.

سەبارەت بە هەرێمی کوردستانی عێراق، شیکردنەوەکە سەرنجی خستووەتە سەر ئەو خاڵەی کە پێگەی ئێستای هەرێم بەرهەمی قۆناغێکی درێژی شەڕ، گفتوگۆ، شکست، سەرکەوتن و ناوبژیوانیی لایەنە هەرێمایەتی و نێودەوڵەتییەکانە.

کوردەکان لە ماوەی چەند دەیەیەکدا لەگەڵ بەغدا چوونەتە ناو بازنەیەک لە ململا‌نێ و گفتوگۆ و لە زۆر حاڵەتدا بۆ ناچارکردنی حکومەتی ناوەندی بە قبوڵکردنی ڕێککەوتن، پشت بە پشتیوانی هێزە دەرەکی و ناوچەییەکان بەستووە. ئەنجامی ئەم پرۆسەیە، دروستبوونی هەرێمێکە کە ئەمڕۆ شوێن و پێگەکەی لە دەستووری عێراق و هاوکێشە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکاندا جێگیر بووە؛ هەرچەندە هێشتا کێشەکانی وەک کەرکووک، خانەقین و شنگال بەبێ چارەسەر ماونەتەوە.

لەو ڕوانگەیەوە، نووسەر هەرێمی کوردستان بە نموونەیەک بۆ ئەو ڕاستییە دەزانێت کە دەستکەوتە کوردییەکان بە پێویستی بەرهەمی سەرکەوتنێکی تەواوی سەربازی یان سیاسی نین، بەڵکو بەرهەمی کۆبوونەوە و کۆکردنەوەی دەستکەوتەکان بە شێوەیەکی هەنگاو بە هەنگاو و لە ژێر بارودۆخە گۆڕاوەکاندا بوون.

هەمان ئەم لۆژیکە لەبارەی سوریاش بەکار دەهێنرێت. نووسەر ڕێککەوتنی نێوان هێزە دیموکراتیکەکانی سوریا و حکومەتی دیمەشق بە ئەنجامی گۆڕینی دەستکەوتە سەربازی، سیاسی و کارگێڕییەکانی کوردەکان بۆ ڕێککەوتنێکی سیاسی دادەنێت. لەسەر بنەمای ئەم دیدگایە، کوردەکان لە ئەنجامی بارودۆخی هەنووکەیی توانیویانە ئەو ئیمتیازانە بەدەستبهێنن کە لە ڕابردوودا تەنانەت لە بەرنامەی زۆرێک لە حیزبە کوردییەکانیشدا بوونیان نەبووە.

یەکسانیی یاسایی کوردەکان لەگەڵ هاووڵاتیانی تری سوریا، ڕێگەدان بە بەشدارییان لە پێکهاتە کارگێڕی و سەربازییەکانی ناوچەکانی خۆیان، ناساندنی زمانی کوردی، ناساندنی نەورۆز وەک بۆنەیەکی نیشتیمانی، چارەسەرکردنی کێشەی ئەو کەسانەی کە تۆمار و ناسنامەی فەرمییان نییە، و ناساندنی بەڵگەنامە خوێندنییەکانی دەرکراو لەلایەن دامەزراوە پەروەردەییە کوردییەکان، لەوانەیە دەستکەوتانە بن کە نووسەر بەرهەمی هەمان ئەم پرۆسە سیاسییەیان دەزانێت.

بەشێکی گرنگی تری ئەم شیکردنەوەیە تایبەتە بە کێشەی عەفرین. نووسەر گەڕانەوەی ئاوارە کوردەکان بۆ عەفرین تەنها بە کێشەیەکی مرۆیی نازانێت، بەڵکو بەشێک لە ململا‌نێی سەر داهاتووی پێکهاتەی دانیشتووان و جوگرافیای ناوچە کوردنشینەکانی سوریا دەزانێت.

لە دیدی ئەوەوە، سیاسەتەکانی تورکیا لە باکووری سوریا دوای ساڵی ٢٠١٨ بە ئامانجی گۆڕینی پێکهاتەی دانیشتووانی ناوچەکانی وەک عەفرین، سەرێ کانی و تەل ئەبیەز بەڕێوەبراون و لە چوارچێوەیەکی مێژوویی فراوانتر‌دا جێ دەگیرێن کە نووسەر بە درێژەدانی جۆرێک لە سیاسەتی یەکسانکردن و «تورکیزەکردن»ی ناوچە کوردنشینەکان ناوی دەبات.

بۆیە، ئەگەری گەڕانەوەی کوردەکانی عەفرین بۆ ماڵ و ناوچەکانی خۆیان، لە لۆژیکی ئەم شیکردنەوەیەدا، بە دەستکەوتێکی ستراتیژی دادەنرێت؛ چونکە ڕێگری لە جێگیرکردنی گۆڕانکارییەکانی پێکهاتەی دانیشتووان و جوگرافیا دەکات. نووسەر هەروەها پێی وایە قۆناغی داهاتووی خەباتی سیاسی، گەڕاندنەوەی کوردەکانی سەرێ کانی و تەل ئەبیەز دەبێت.

لە تورکیادا، شیکردنەوەکە پرۆسەی گفتوگۆ لەنێوان عەبدوڵڵا ئۆجەلان و حکومەتی ئەنقەرە بە نیشانەی گواستنەوەی کێشەی کورد لە بوارە سەربازییەوە بۆ بوارە سیاسییەکە دەزانێت. دەربڕینی ئۆجەلان سەبارەت بە گواستنەوەی کێشەی کورد لە «سەکۆی ئێعدام» بۆ «سالۆنی پەرلەمان»، لەم چوارچێوەیەدا گرنگییەکی سەرەکی هەیە. لە دیدی نووسەرەوە، ئامانجی ئەم قۆناغە کۆتاییهێنانە بە بازنەی شەڕ و تەرخانکردنی سەرنجە بۆ خەباتی سیاسی، ڕێکخستنی کۆمەڵایەتی، مافە کەلتوورییەکان، مافە کارگێڕییەکان و بەشداری سیاسییە. گۆڕینی یاساکان، سنووردارکردنی سیاسەتی لابردنی شارەوانییە هەڵبژێردراوە کوردەکان، کەمکردنەوەی فشاری دادوەری لەسەر چالاکانی سیاسی و دابینکردنی دەرفەتی چالاکیی ئازادتر بۆ حیزبە کوردییەکان، لەم چوارچێوەیەدا دەتوانێت ببێتە بنەمایەک بۆ زیادکردنی هێزی سیاسی کوردەکان لە پێکهاتەی تورکیادا.

شیکردنەوەی سەرەوە ئەم گۆڕانەی ستراتیژی بە گۆڕانکارییە قووڵترەکانی ناوچەشەوە پەیوەست دەکات. نووسەر پێی وایە ئۆجەلان بارودۆخی ئێستای تورکیا و گۆڕانی هاوسەنگی هێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی بە دروستی تێگەیشتووە و گەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی کە بەردەوامبوون لە پشتبەستن بە «هێزی ڕەق» لە بارودۆخی نوێدا دەتوانێت بۆ کوردەکان زەرەرێکی گەورەی هەبێت. لە دیدی ئەوەوە، تورکیاش لەگەڵ کۆمەڵێک فشارە ئەمنی و جیۆپۆلیتیکییەکان بەرەوڕوویە و لە بارودۆخێکدا کە هاوسەنگی ناوچەیی گۆڕانی بەسەردا هاتووە، کێشەی کورد دەتوانێت ببێتە یەکێک لە بوارە گرنگەکانی پێناسەکردنەوەی سیاسەتی ناوخۆیی و ناوچەیی ئەم وڵاتە. بۆیە، دەرفەتی ئێستا دەبێت بۆ گواستنەوەی کێشەی کورد لە مەیدانی شەڕەوە بۆ بوارە سیاسییەکە بەکاربهێنرێت.

لە هەمان چوارچێوەدا، نووسەر «هێزی نەرمەی کوردی» بە جێگرەوەیەکی گونجاو بۆ پشتبەستن بەردەوام بە هێزی سەربازی دەزانێت. ئامانج، بە پێی ئەم شیکردنەوەیە، دروستکردنی جۆرێک لە توانای سیاسی و کۆمەڵایەتییە کە بتوانێت کوردەکان بکاتە یاریزانێکی دیاریکەر لە هاوکێشە نیشتیمانییەکاندا. ئەمەش لە ڕێگەی بەهێزکردنی حیزبەکان، دامەزراوە مەدەنییەکان، ناسنامەی کەلتووری، زمان، بەڕێوەبردنی ناوخۆیی و بەشداری سیاسی بەدوادا دەگیرێت. لەم مۆدێلەدا، هێزی کوردەکان تەنها بە ژمارەی هێزە چەکدارەکان ناپێورێت، بەڵکو بە توانای ڕێکخستنی کۆمەڵگا، بەدەستهێنانی دەنگ، کاریگەری دانان لەسەر دامەزراوە سیاسییەکان و دروستکردنی هاوپەیمانییە ناوخۆیی و دەرەکییەکان پێوانە دەکرێت.

یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی شیکردنەوەکە، جەختکردنەوەیە لەسەر دروستبوونی جۆرێک لە یەکڕیزی لەنێوان بەشە جیاوازەکانی بزوتنەوەی کوردی. نووسەر پێی وایە گۆڕانکارییەکانی سوریا و تورکیا چیتر ناتوانرێت بە جیاوازی لە یەکتر لێکبدرێنەوە. هەرێمی کوردستان پشتیوانی لە پرۆسەکانی سوریا و تورکیا دەکات و ڕەوتە کوردییەکان لە تورکیا و شوێنەکانی تریش پشتگیری لە هەندێک پرۆسەی سیاسی لە بەشەکانی تری کوردستان دەکەن. لە ئەنجامدا، هەرچەندە هێشتا ڕێبەرایەتییەکی یەکگرتوو یان پێکهاتەیەکی سیاسیی یەکگرتووی کوردی بوونی نییە، بەڵام جۆرێک لە تێگەیشتنی هاوبەش لەنێوان هێزە کوردییەکاندا لە پێکهەڵگرتندایە کە پشت بە پشتگیریی دوولایەنە، واقیعبینیی سیاسی و بەکارهێنانی دەرفەتە بەردەستەکان دەبەستێت.

ناوەڕۆکی سەرەکیی بەڵگەهێنانی ناوەندی توێژینەوەکانی کوردی لە چەمکی «سیاسەتی مومکین»دا کورت دەبێتەوە. نووسەر پێی وایە هیچ ڕەوتێکی کوردی ناتوانێت تەنها بە پشتبەستن بە ئارمانەکان، هەستە نیشتیمانییەکان یان خواستە زۆرینەییەکان بڕیار بدات. چەند دەیە خەباتی سیاسی و سەربازی و ئەو تێچوونە مرۆییە قورسەی لێی کەوتووەتەوە، پیشانی داوە کە سیاسەت زیاتر لەوەی بوارێک بێت بۆ جێبەجێکردنی هەموو خواستەکان لە یەک کاتدا، هونەری بەدەستهێنانی زۆرترین دەستکەوتە لەو بارودۆخەی ئێستادا. لەبەر ئەمە، ستراتیژی «ئەوەی لەبەردەستدایە وەربگرە و پاشان بۆ زیاتر هەوڵ بدە» وەک ڕێبازێکی واقیعبینانە پێشنیار دەکرێت.

نووسەر بۆ ڕوونکردنەوەی مەترسیی ڕێبازە سفر و سەدییەکان، ئاماژە بە ئەزموونی هەندێک وڵاتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەو تێچوونانە دەکات کە شەڕەکانی دوایی لەسەر ڕەوتەکان و بنکە کۆمەڵایەتییەکانی گرووپەکانی ئەم وڵاتانە سەپاندوویانە. بەڵگەهێنانە سەرەکییەکە ئەوەیە کە هەڵەی هەژمارکردن، پشتبەستن بە دروشمە زۆرینەییەکان و پشتگوێخستنی گۆڕانی هاوسەنگی هێز دەتوانێت ئەو کۆمەڵگایە بخاتە بەر وێرانبوون کە دەبێت پارێزگاریی لێ بکرێت. بۆیە، لە دیدی ئەم شیکردنەوەیەوە، کێشەی سەرەکی بۆ بزوتنەوە کوردییەکان تەنها بەدەستهێنانی دەسەڵات نییە، بەڵکو پاراستنی بوون، کۆمەڵگا، خاک و دەستکەوتە بەردەستەکانیش بەشێکن لە چەمکی سەرکەوتنی سیاسی.

لە کۆتاییدا، «خۆڕاگریی ستراتیژی» وەک ستراتیژییەکی گونجاو بۆ قۆناغی نوێ پێشنیار دەکرێت. ئەم خۆڕاگرییە بە مانای بێدەنگی یان وازهێنان لە داواکارییە کوردییەکان نییە؛ بەڵکو بە مانای قبوڵکردنی ڕاستییەکانی هاوسەنگی هێز، جێگیرکردنی دەستکەوتە بەردەستەکان، بەهێزکردنی تواناکانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و چاوەڕوانی بۆ دروستبوونی دەرفەتێکی گونجاوتر بۆ بەدەستهێنانی داواکارییە زیاترەکانە. لەسەر بنەمای ئەم دیدگایە، کوردەکان دەبێت لەبری هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی هەموو داواکارییەکان لە یەک قۆناغدا، دەستکەوتە بەردەستەکان نهادینە بکەن و پاشان هەمان دەستکەوتان وەک سەکۆیەک بۆ بازدان بۆ قۆناغەکانی داهاتوو بەکاربهێنن.

کورتەی شیکردنەوەکە ئەوەیە کە داهاتووی کێشەی کورد بە گومانەوە نە لە ڕووخانی لەناکاوی حکومەتە بەردەستەکان و نە لە سەرکەوتنی تەواوی سەربازیی یەک لایەن، بەڵکو لە گۆڕینی هێواش و هەنگاو بە هەنگاوی پێکهاتەکان لە ناوخۆوە شێوە دەگرێت. نووسەر پێی وایە مۆدێلی دەوڵەت-نەتەوە لە تورکیا، عێراق و سوریا ناتوانرێت تەنها بە فشارێکی دەرەکی یان شەڕ لەناوببرێت؛ بەڵکو دەبێت لە ناوخۆوە، بە گەشەپێدانی چالاکیی سیاسی و مەدەنیی کوردەکان، گۆڕینی تێگەیشتن لە هاووڵاتیبوون و قبوڵکردنی فرەییی کەلتووری و زمانی چاکسازی بکرێت. لەم چوارچێوەیەدا، «یەکخستن»ی کوردەکان بە مانای سڕینەوەی ناسنامەی کوردی نییە، بەڵکو دەتوانێت بە مانای چوونە ناو پێکهاتە سیاسییە بەردەستەکانەوە بێت، لەگەڵ پاراستنی ناسنامە، زمان و مافە کۆمەڵایەتییەکانیان.

بۆیە، پەیامی کۆتایی ئەم شیکردنەوەیە ئەوەیە کە قۆناغی نوێی خەباتی کوردی، قۆناغی «زۆرینەخوازیی خێرا» نییە؛ بەڵکو قۆناغی گۆڕینی هێزی سەربازی و مێژوویی کۆکراوەتەوە بۆ هێزی سیاسی، یاسایی، کەلتووری و دامەزراوەییە.

لە دیدی ناوەندی توێژینەوەکانی کوردی، گفتوگۆ بە مانای تەسلیمبوون نییە و ڕێککەوتنیش بە پێویستی بە مانای کۆتاییهاتنی خەبات نییە؛ بەڵکو دەتوانێت ئامرازێک بێت بۆ گواستنەوەی خەبات لە مەیدانی سەربازییەوە بۆ مەیدانی سیاسەت. «خۆڕاگریی ستراتیژی» لەم تێڕوانینەدا ستراتیژییەکە بۆ پاراستنی بوون، جێگیرکردنی دەستکەوتەکان و زیادکردنی هێواش و بەردەوامی هێزی گفتوگۆ و چانەوەی کوردەکان؛ ستراتیژییەک کە لەسەر ئەو بنەمایە دامەزراوە کە لە بارودۆخی گۆڕاوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، ئەو لایەنەی بتوانێت دەستکەوتەکانی ئەمڕۆ بپارێزێت و بیانگۆڕێت بۆ تواناکانی سبەی، لە کۆتاییدا هێزی زیاتر بۆ گۆڕینی هاوکێشەکان دەبێت.