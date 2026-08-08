٨ ئاب ٢٠٢٦ - ١١:٣٩

بانکی جیهانی ١٠٠ ملیۆن دۆلار بۆ نوێکردنەوەی سیستەمی پارەی سووریا تەرخان دەکات

بانکی جیهانی ١٠٠ ملیۆن دۆلار بۆ نوێکردنەوەی سیستەمی پارەی سووریا تەرخان دەکات

بانکی جیهانی ڕایگەیاند کە بڕی ١٠٠ ملیۆن دۆلار بۆ پشتگیریکردن لە بەشی پارە و ئابووریی سووریا تەرخان دەکات؛ ئەم یارمەتییە بۆ نوێکردنەوەی سیستەمی بانکی، بەهێزکردنی بانکداریی دیجیتاڵ، ئاسایشی سایبەری و بەرەنگاربوونەوەی شۆردنەوەی پارە و ڕێگری لە دابینکردنی دارایی بۆ تیرۆر تەرخان دەکرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بانکی جیهانی لە ڕاپۆرتێکدا ڕوونی کردەوە کە ئەم یارمەتییە دارایییە بۆ نوێکردنەوەی بەشی پارە، پەرەپێدانی ژێرخانی بانکی و بەهێزکردنی خزمەتگوزارییەکانی بانکداریی دیجیتاڵ بۆ سووریا دەدرێت.

بەپێی ڕاگەیاندنی ئەم دامەزراوە نێودەوڵەتییە، ئەم یارمەتییە هەروەها بۆ پشتگیریکردن لە بانکی ناوەندیی سووریا، بەهێزکردنی ئاسایشی سایبەری، چاودێریکردنی بازاڕی پارە، بەرەنگاربوونەوەی شۆردنەوەی پارە و دابینکردنی دارایی بۆ تیرۆر تەرخان کراوە.

بانکی جیهانی جەختی کردەوە کە ئەم هەنگاوە دەتوانێت یارمەتی بە پەرەپێدانی ئابووریی سووریا و پەیوەستبوونەوەی دووبارەی ئەم وڵاتە بە سیستەمی داراییی نێودەوڵەتی بکات.

News ID 227677

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