«ئەوین عەباسی» وێنەگرێکی کورد لە ڕیزی ٤١ فینالیستی پێشبڕکێی جیهانی LensCulture

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێشبڕکێی نێودەوڵەتیی LensCulture هەموو ساڵێک بە بەشداریی وێنەگرە بەناوبانگەکانی جیهان بەڕێوە دەچێت و ئەمساڵیش سەدان هەزار وێنە لەلایەن وێنەگرانی ١٢٤ وڵات و ٥ هەرێمی جیهانەوە لەم پێشبڕکێیەدا بەشدار بوون.

دوای چەندین قۆناغی هەڵسەنگاندن و داوەری، تەنها ٤١ بەرهەم توانیویانە بگەنە قۆناغی کۆتایی (Finalist) ئەم ڕووداوە بەناوبانگە؛ کە کاری وێنەیی «چوونەژوورەوە قەدەغەیە»ی ئەوین عەباسییش لە نێو ئەو بەرهەمە هەڵبژێردراوانەدا بوو.

بەشداریی وێنەگرێکی کورد لە نێو فینالیستەکانی ئەم ڕووداوە نێودەوڵەتییە، دەستکەوتێکی بەهادار بۆ کۆمەڵگەی وێنەگری و هونەری وڵات و پارێزگای کوردستان دادەنرێت و نیشانەی توانایی و بەهرەی هونەرمەندانی ئەم ناوچەیە لە ئاستی جیهانیدا دەدات.

پێشبڕکێی LensCulture یەکێکە لە بەناوبانگترین فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەکانی وێنەگری و بەرهەمە هەڵبژێردراوەکانی لەلایەن دەستەیەکی داوەری پێکهاتوو لە بەڕێوەبەرانی مۆزەخانە و گەلەرییەکان، کیورەیتەرەکان و سەرنووسەرانی میدیای پسپۆڕی بواری وێنەگری لە سەرانسەری جیهانەوە هەڵدەبژێردرێن.