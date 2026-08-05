شەرع و عەبدی لە دیمەشق کۆ بوونەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی هەواڵیی فەرمیی سووریا لە راگەیێندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، ڕۆژی ۴ـی ئابی ۲۰۲۶، لە دیدارەکەدا ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوە و زیاد عایەش، پارێزگاری دێرەزوور ئامادە بوون.

بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵیی سووریا، لە کۆبوونەوەکەدا "تاوتوێی تەواوکردنی جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۲۹ی کانوونی دووەم لەگەڵ هەسەدە و بەدواداچوونی رەوتی تێکەڵکردنەوەیان لەنێو دامەزراوەکانی دەوڵەت کرا."

رێککەوتنی ۲۹ لەسەر ۳۰ی کانوونی دووەم، کە دوای پێشڕەوییەکانی حکومەت و پێکدادانەکانی سەرەتای ساڵی ۲۰۲۶ هاتە ئاراوە، چەندین خاڵ لەخۆدەگرێ، لەوانە ئاگربەست، تێکەڵکردنی قۆناخ بە قۆناخی سەربازی و کارگێڕیی هێز و دامەزراوەکانی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر لەگەڵ دامەزراوەکانی دەوڵەتی سووریا، بڵاوەپێکردنی هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ لە حەسەکە و قامشلۆ، رادەستکردنی دەروازە سنوورییەکان، کێڵگە نەوتییەکان و ئەو زیندانانەی چەکدارانی دەستبەسەرکراوی داعشیان تێدایە بە دیمەشق.

رێککەوتنی کانوونی دووەم دوای زنجیرەیەک ئاگربەست و پێشڕەویی سەربازیی حکومەت هات کە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی هەسەدەی کەمکردەوە و هاوسەنگیی هێزی لە قازانجی دیمەشقدا گۆڕی.