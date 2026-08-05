دەوڵەت باخچەلی: عەبدوڵا ئۆجەلان و سەلاحەدین دەمیرتاش دەبێت ئازاد بکرێن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی مەهەپە دوای واژۆکردنی "یاسای چوارچێوەیی" وتی: "بەم واژۆیە برایەتی هەزار ساڵەمان جارێکی تر پشتڕاست کرایەوە. بە تورک و کوردەوە، زمان و ناسنامەیان هەرچییەک بێت هەموان براوە بوون. ٨٦ ملیۆن هاوڵاتی و گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست براوە بوون. لە هەمان کاتدا یەکەم هەنگاو بۆ تێکدان و هەڵوەشاندنەوەی پڕۆژە جیهانییەکان نرا. بەم بۆنەیەوە سوپاسی بەڕێز سەرۆک کۆمار و بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان دەکەم".

دەوڵەت باخچەلی لە هەڵسەنگاندنی پرۆسەکەدا وتی: "ئەم پڕۆژەیە پڕۆژەیەکی دەوڵەتە. پەرلەمانمان دەستپێشخەریی پێویستی لەم بابەتەدا وەرگرتووە. دەوڵەتەکەمان کارە پێویستەکان بەڕێوە دەبات. هەموومان پێکەوە بەدواداچوون بۆ ئەم پرۆسەیە دەکەین".

دەوڵەت باخچەلی بە ئاماژەدان بەوەی لە ڕێگەی پارێزەرانەوە لە پەیوەندیدایە لەگەڵ سەلاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپە لە پەیوەندیدایە و وتی: "ئەحواڵی دەپرسم. ئەویش سڵاوی خۆمم بۆ دەنێرێت. پەیوەندی و یاسایەکی باش لە نێوانماندا هەیە. هەروەها دەپرسم ئایا هیچ داواکاری یان داواکارییەکی هەیە یان نا. لەگەڵ دەمیرتاش لە پەرلەمانی تورکیا پێکەوە کارمان کردووە. من هەر هەمان شت دەڵێمەوە. دەبێت سەلاحەدین دەمیرتاش بگەڕێتەوە مالێ، ئەحمەدەکان بگەڕێنەوە سەر کارەکانیان، و ئۆجەلانیش لە مافی ئومێد سوودمەند بێت. دەبێت تورکیا ئارامی بەدەست بهێنێت. ئامانجمان ئارامبوونی تورکیا و ناوچەکەیە".

بە پێی مافی ئۆمێد: هەر زیندانییەک کە سزای زیندانیی هەتاهەتایی (بەبێ لێخۆشبوون)ی بەسەردا دراوە، دەبێت هەندێک هیوا و دەرفەتی یاسایی پێ بیدرێت کە ڕۆژێک لە ڕۆژان، دوای تێپەڕاندنی ماوەیەکی دیاریکراو لە سزاکەی و بەپێی هەڵسەنگاندنی ڕەفتاری، پێداچوونەوە بە سزاکەیدا بکرێت و ئازاد بکرێت.