هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان ۹۱ لەسەد کەمی کردووە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ چوارشەممە، ۰۵ـی ئابی ۲۰۲۶، سەرچاوەیەکی بەرپرس لە کۆمپانیای نیشتمانیی فرۆشتنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) بە تەلەفزیۆنی کوردستان۲۴ـی راگەیاندووە: بەهۆی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و بەئامانجگرتنی کێڵگە نەوتییەکانەوە، بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ۲۳۰ هەزار بەرمیلی رۆژانەوە بۆ تەنیا ۲۰ هەزار بەرمیل دابەزیوە، واتا نزیکەی ٩١.٣٪ دابەزینی بەخۆوە بینیوە.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوە کرد، داخستنی گەرووی هورمز کاریگەرییەکی راستەوخۆی لەسەر ئاستی بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوتی عێراق و هەرێمی کوردستان دروست کردووە.

وەک سەرچاوەکە باسی کرد، هەرچەندە رێککەوتنی هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بۆریی نێوان هەرێمی کوردستان و کەرکووک بەرەو بەندەری جەیهانی تورکیا هێشتا بەردەوامە، بەڵام بڕی هەناردەکراو بەهۆی لێکەوتەی قەیرانە هەرێمییەکانەوە بە توندی کەم بووەتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی ئەو بەرپرسەی سۆمۆ، عێراق لە مانگی تەممووزی رابردوودا کۆی گشتی ۴۲ ملیۆن بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە، حەوت ملیۆن بەرمیلی لە رێگەی بۆریی هەرێمی کوردستانەوە بەرەو بەندەری جەیهانی تورکیا نێردراوە. هاوکات تێکڕای ئاستی بەرهەمهێنانی رۆژانەی نەوت لەم ماوەیەدا گەیشتووەتە ملیۆنێک و ۹۵۰ هەزار بەرمیل.

سەرچاوەکەی سۆمۆ روونی کردەوە بەهۆی ئەم قەیرانانەوە، هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە رێگەی بۆریی جەیهانەوە بۆ ۶۰ هەزار بەرمیلی رۆژانە دابەزیوە، بە هەمان شێوە ئاستی بەرهەمهێنانی رۆژانەی نەوتی هەرێمی کوردستانیش لە ۲۳۰ هەزار بەرمیلەوە بۆ تەنیا ۲۰ هەزار بەرمیلی رۆژانە کەم بووەتەوە.