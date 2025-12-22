ڕێککەوتنەکانی SDF و دیمەشق وەرنەگێڕدراون بۆ هەنگاوی کرداری لەسەر زەوی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سۆزدار حاجی، فەرماندەی باڵای یەکینەکانی پاراستنی ژنان (YPJ) لە نوێترین لێدوانیدا، لەبارەی دانوستانەکانی هەسەدە و حکوومەتی نوێی سووریا ڕایگەیاندووە: ''گفتوگۆکان لەگەڵ دیمەشق هیچ پێشکەوتنێکیان بەخۆوە نەبیینوە و ڕێککەوتنە راگەیەندراوەکان وەرنەگێڕدراون بۆ هەنگاوی کرداری لەسەر زەوی" و ڕوونیشی کردەوە، ناکۆکی سەرەکی لەبارەی میکانیزمی مامەڵەکردنە لەگەڵ هەسەدە.

ناوبراو باسی لەوەشکرد، پێشنیازێک هەیە بۆ هەڵوەشاندنەوەی هەسەدە و تێکەڵکردنی ئەندامەکانی بە تاک لە سوپای نوێدا، لەبری ئەوەی پێکهاتەی ئێستای بپارێزێت.

سۆزدار حاجی وتیشی: 'ئەوەی ئێستا لە ئارادایە ناتوانرێت بە دانوستان وەسف بکرێت، بەو پێیەی لایەنی بەرامبەر هەوڵدەدات دیدگای خۆی سەبارەت بە تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموكرات لە پێکهاتەیەکی سەربازی نوێدا بسەپێنێت".

ئەمە لە کاتێکدایە، یەشار گولـلەر، وەزیری بەرگری تورکیا لەبارەی بەشداریی هێزەکانی سووریای دیموکرات-هەسەدە لە سوپای سووریادا ڕایگەیاند: ''پێویستە هەسەدە وەک سەرباز و تاک بەشداری سوپای سووریا بکەن".

ئاماژەی بەوەشکردوە، بەهیچ شێوەیەک نابێت وەک یەکەکی سەربەخۆ یاخود خۆبەڕێوەبەریی لەناو سوپای سووریادا بن و بەجۆرە تێکەڵبکرێن.