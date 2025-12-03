ئەو ڕەخنانەی لە سەردانەکەی بارزانی بۆ جزیرێ گیراوە دوورن لە واقیعی یاسایی و سیاسی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ژووری بازرگانی شاری جزیرێی لە کوردستانی تورکیا دەڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان قەوارەیەکی شەرعییە و لە دەستوری عێراق گەرەنتی کراوە، مەسعوود بارزانیش سەرکردەیەکی سیاسی بێ مشتومڕە، لەسەر هەردوو بنەمای سەرکەوتنی هەڵبژاردن و پێگەی نێودەوڵەتی.

ڕاشیدەگەیەنێت: گفتوگۆکان لەبارەی وردەکاری ئەمنی و چەکی پاسەوانەكانی بارزانی نیەتێكی باشیان لە پشتەوە نەبوو، ئامانجی راستەقینەی کاردانەوەکە، ئاڵای هەرێمی کوردستانە کە بە دەستوری عێراق پارێزراوە.

ژووری بازرگانی شاری جزیرێ دەشڵێت: ئەگەر ئەم پاسەوانەكانی بارزانی ئاڵای هەرێمی کوردستانیان لەسەر شان نەبوایە، کەس ناڕەزایی نەدەبوو ئەگەر مووشەکیەكیيشان لەسەر شان بوایە، چ جای چەکی لوولەی درێژ.

ژووری بارزگانی جزیرێ لە بەیاننامەیەكدا راشیگەیاندووە: ئەو رەخنانەی لە سەردانەکەی بارزانی بۆ جزیرێ گیراوە دوورن لە واقیعی یاسایی و سیاسی.