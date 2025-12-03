٣ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٩

گولستان کڵچ کۆچیغیت:

پێویستە دژایەتیکردنی دەسەڵات نەبێتە دژایەتیی پرۆسەی ئاشتی

پێویستە دژایەتیکردنی دەسەڵات نەبێتە دژایەتیی پرۆسەی ئاشتی

بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی رایگەیاند، قۆناخی یەکەمی پرۆسەی چارەسەری تەواو بووە و ئێستا چوونەتە قۆناخی دووەم، ئەویش هەموارکردنەوەی یاساییە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، گولستان کڵچ کۆچیغیت، رۆژی دووشەممە یەکی کانوونی یەکەمی ۲۰۲۵ لە پارێزگای ئامەد بەشداریی لە بەرنامەیەکی رێکخستنەکانی پارتەکەی کرد کە سەرا بوجاک و دۆغان هاتون، هاوسەرۆکانی گەورەشارەوانیی ئامەدیش ئامادە بوون.

کۆچیغیت، باسی لە سەردانی شاندی کۆمیسیۆنی چارەسەری بۆ دوورگەی ئیمراڵی و کۆبوونەوەی لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) کرد و رایگەیاند، ئیدی ئیمراڵی بووەتە شوێنی چارەسەری و ئاشتی.

بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی لە گوتارەکەیدا ئاماژەی بە بڕیاری جەهەپە بۆ نەچوون بۆ ئیمراڵی کرد و رایگەیاند، پێویستە دژایەتیکردنی دەسەڵات نەبێتە دژایەتیی پرۆسەی ئاشتی.

رۆژی دووشەممە ۲۴ ـی تشرینی دووەمی ۲۰۲۵ شاندێکی کۆمیسیۆنی یەکڕیزی نیشتمانی، برایەتی و دیموکراسی کە بۆ چارەسەریی پرسی کورد لە پەرلەمانی تورکیا پێکهینراوە و پێکهاتبوو لە حوسێن یایمان، یاریدەدەری سەرۆکی ئاکپارتی؛ فەتی یڵدز، یاریدەدەری سەرۆکی مەهەپە و گولستان کڵچ کۆچیغیت، بریکاری سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی، بۆ بینینی عەبدوڵڵا ئۆجەلان سەردانی گرتووخانەی ئیمراڵییان کرد.

دوای سەردانەکە، سەرۆکایەتیی پەرلەمانی تورکیا راگەیێندراوێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند: "دوای بانگەوازی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی لە ۲۷ ـی شوبات، لە چوارچێوەی ئەو پرسیارانەی ئاراستەی کران سەبارەت بە هەڵوەشاندنەوەی رێکخستن و دانانی چەک، هەروەها جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۱۰ـی ئادار لە سووریا، لێدوانی ورد وەرگیراوە".

لە راگەیێندراوەکەدا ئاماژە بەوەدرا، "لە رووی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی، پتەوکردنی برایەتی و پێشخستنی ئەرێنییانەی پرۆسەکە لە روانگەی هەرێمییەوە، ئەنجامی ئەرێنی بەدەستهاتوون".

شاندەکە، ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ ئۆجەلان پێشکێشی نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمان و کۆمیسیۆنەکە کرد.

گولستان کڵچ کۆچیغیت، ئەندامی دەم پارتی لە شاندەکەدا رایگەیاند، سەردانەکە زۆر باش، ئەرێنی و لە کەشێکی باشدابوو و گوتی: "سەبارەت بە سەردانەکە، وەکوو شاند زانیاری دەدەینە کۆمیسیۆنەکە و راستەوخۆ ئاگاداری دەکەینەوە".

News ID 226556

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha