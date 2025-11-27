فڕۆکە خانەی سلێمانی دەنگۆی ڕاگرتنی گەشتەکانی بەهۆی هێرشەکەی سەر کۆرمۆرەوە ڕەت دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێنج شەممە، ٢٧ تشرینی دووەم ٢٠٢٥، فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە و تیایدا هاتووە: "بەپێی خشتەی گەشتەکان، گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بەردەوامە و هیچ گرفتێک نییە، رێکاری یاسایی بەرامبەر هەر کەسێک دەگرینەبەر کە هەواڵی ناڕاست بڵاوبکاتەوە و دڵەڕاوکێ بۆ گەشتیاران دروست بکا".
شایانی باسە کاتژمێر ١١:٣٠ خولەکی شەوی ڕابردوو (٢٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٥) بە درۆن هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆڕمۆر لە چەمچەماڵ و دوای هێرشەکەش دەنگۆی ئەوە بڵاوبۆوە کە گەشتە ئاسمانیەکانی فڕۆکەخانەی سلێمانی وەستاوە.
